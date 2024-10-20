Пшённик: с аппетитной румяной корочкой, намного вкуснее, чем обычная каша

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Пшенник — традиционное русское блюдо, которое когда-то готовилось в настоящей русской печи. Чтобы придать блюду аромат, можно добавить немного ванилина. Лучше использовать молоко с высоким процентом жирности. Важно следить, чтобы пшенник не пересох и оставался слегка влажным.

Фото: commons.wikimedia.org by Ceeseven, CC BY-SA 4.0

Подавать это блюдо можно со сметаной, растопленным сливочным маслом, сгущённым молоком или дополнить фруктами или ягодами.

Ингредиенты:

молоко — 1 литр;

пшено — 1 стакан объёмом 200 мл;

сахар — 4 столовые ложки;

соль — половина чайной ложки;

сливочное масло — 80 грамм;

ванилин — щепотка.

Приготовление:

Тщательно промойте пшено. Залейте пшено кипятком и оставьте на 1-2 минуты, затем слейте воду. Добавьте к пшену соль, сахар и ванилин, перемешайте. Выложите пшено в форму для выпечки (лучше использовать форму с высокими бортиками). Влейте молоко в форму с пшеном. Добавьте сливочное масло. Запекайте пшенник в предварительно разогретой до 180-190 градусов духовке примерно 70-80 минут до образования золотистой корочки.

Готовый пшенник имеет очень красивую корочку, которая чем-то похожа на пенку на топлёном молоке.

Уточнения

Пшено́ — крупа, получаемая из плодов культурных видов проса (Panicum), освобождённых от колосковых чешуек посредством обдирки.



