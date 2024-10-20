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Пшённик: с аппетитной румяной корочкой, намного вкуснее, чем обычная каша

1:24
Еда

Пшенник — традиционное русское блюдо, которое когда-то готовилось в настоящей русской печи. Чтобы придать блюду аромат, можно добавить немного ванилина. Лучше использовать молоко с высоким процентом жирности. Важно следить, чтобы пшенник не пересох и оставался слегка влажным.

Пшённик: с аппетитной румяной корочкой, намного вкуснее, чем обычная каша
Фото: commons.wikimedia.org by Ceeseven, CC BY-SA 4.0

Подавать это блюдо можно со сметаной, растопленным сливочным маслом, сгущённым молоком или дополнить фруктами или ягодами.

Ингредиенты:

  • молоко — 1 литр;
  • пшено — 1 стакан объёмом 200 мл;
  • сахар — 4 столовые ложки;
  • соль — половина чайной ложки;
  • сливочное масло — 80 грамм;
  • ванилин — щепотка.

Приготовление:

  1. Тщательно промойте пшено.
  2. Залейте пшено кипятком и оставьте на 1-2 минуты, затем слейте воду.
  3. Добавьте к пшену соль, сахар и ванилин, перемешайте.
  4. Выложите пшено в форму для выпечки (лучше использовать форму с высокими бортиками).
  5. Влейте молоко в форму с пшеном.
  6. Добавьте сливочное масло.
  7. Запекайте пшенник в предварительно разогретой до 180-190 градусов духовке примерно 70-80 минут до образования золотистой корочки.

Готовый пшенник имеет очень красивую корочку, которая чем-то похожа на пенку на топлёном молоке.

Уточнения

Пшено́ — крупа, получаемая из плодов культурных видов проса (Panicum), освобождённых от колосковых чешуек посредством обдирки.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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