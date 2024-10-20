Пшённик: с аппетитной румяной корочкой, намного вкуснее, чем обычная каша

Пшенник — традиционное русское блюдо, которое когда-то готовилось в настоящей русской печи. Чтобы придать блюду аромат, можно добавить немного ванилина. Лучше использовать молоко с высоким процентом жирности. Важно следить, чтобы пшенник не пересох и оставался слегка влажным.
Подавать это блюдо можно со сметаной, растопленным сливочным маслом, сгущённым молоком или дополнить фруктами или ягодами.
Ингредиенты:
Приготовление:
Готовый пшенник имеет очень красивую корочку, которая чем-то похожа на пенку на топлёном молоке.
Пшено́ — крупа, получаемая из плодов культурных видов проса (Panicum), освобождённых от колосковых чешуек посредством обдирки.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Необычное название и специфический внешний вид делают растение довольно популярным. Вот несколько фактов о толстянке, которые вам, возможно, будет интересно узнать.