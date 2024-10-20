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Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие

1:29
Еда

Капустные оладьи на кефире — это вкусное и питательное блюдо, которое пользуется популярностью в семьях, где стараются правильно питаться. Главный ингредиент — капуста — всегда имеется под рукой, стоит недорого и содержит множество полезных веществ. Оладьи готовятся на основе кефира, а капуста натирается на мелкой тёрке.

Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Фото: commons.wikimedia.org by Valenzuela400, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная — 300 г;
  • кефир — 200 мл;
  • яйцо куриное — 1 шт.;
  • мука — 3-4 ст. л.;
  • лук репчатый — 0,5 шт.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • соль и перец по вкусу;
  • растительное масло — 2 ст. л.

Процесс приготовления:

  1. Натрите капусту и лук на мелкой тёрке.
  2. В миске смешайте натёртые овощи, яйцо, кефир и соду. Добавьте специи.
  3. Постепенно добавляйте муку и замешивайте тесто до нужной консистенции (можно добавить больше муки для пышных оладий).
  4. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте оладьи с двух сторон до золотистой корочки (примерно по 2-3 минуты с каждой стороны).
  5. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

Подавайте капустные оладьи горячими со сметаной или просто с чаем. Также они вкусны и в холодном виде.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков».

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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