Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Капустные оладьи на кефире — это вкусное и питательное блюдо, которое пользуется популярностью в семьях, где стараются правильно питаться. Главный ингредиент — капуста — всегда имеется под рукой, стоит недорого и содержит множество полезных веществ. Оладьи готовятся на основе кефира, а капуста натирается на мелкой тёрке.

Фото: commons.wikimedia.org by Valenzuela400, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 300 г;

кефир — 200 мл;

яйцо куриное — 1 шт.;

мука — 3-4 ст. л.;

лук репчатый — 0,5 шт.;

сода — 0,5 ч. л.;

соль и перец по вкусу;

растительное масло — 2 ст. л.

Процесс приготовления:

Натрите капусту и лук на мелкой тёрке. В миске смешайте натёртые овощи, яйцо, кефир и соду. Добавьте специи. Постепенно добавляйте муку и замешивайте тесто до нужной консистенции (можно добавить больше муки для пышных оладий). Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте оладьи с двух сторон до золотистой корочки (примерно по 2-3 минуты с каждой стороны). Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

Подавайте капустные оладьи горячими со сметаной или просто с чаем. Также они вкусны и в холодном виде.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.



Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.



Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков».

