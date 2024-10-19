Лепешка с сыром и шпинатом: чудесный завтрак, полдник или перекус для пикника

Эта лепёшка с ароматной сырной начинкой с зеленью станет отличным дополнением к пикнику или подойдёт для приготовления порционных лепёшек. Также она хорошо подходит для полдника и завтрака.
Ингредиенты:
Приготовление:
Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
Шпина́т огоро́дный (лат. Spinacia oleracea) — однолетнее травянистое растение; вид рода Шпинат (Spinacia) семейства Амарантовые (Amaranthaceae); в старой классификации — Маревые (Chenopodiaceae).
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Необычное название и специфический внешний вид делают растение довольно популярным. Вот несколько фактов о толстянке, которые вам, возможно, будет интересно узнать.