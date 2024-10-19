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Лепешка с сыром и шпинатом: чудесный завтрак, полдник или перекус для пикника

1:24
Еда

Эта лепёшка с ароматной сырной начинкой с зеленью станет отличным дополнением к пикнику или подойдёт для приготовления порционных лепёшек. Также она хорошо подходит для полдника и завтрака.

Лепешка с сыром и шпинатом: чудесный завтрак, полдник или перекус для пикника
Фото: openverse.org by stu_spivack, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • дрожжи сухие — 10 г;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • молоко — 130 мл;
  • мука — 250 г;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • творожный сыр — 150 г;
  • твёрдый сыр — 75 г;
  • ароматные травы — по вкусу;
  • свежемолотый чёрный перец — по вкусу;
  • свежий шпинат — 40 г.

Приготовление:

  1. Смешать половину муки с сухими дрожжами, сахаром и молоком и оставить для подъёма.
  2. Добавить оставшуюся муку, соль и масло и замесить тесто. Накрыть плёнкой и оставить в тёплом месте на 1 час.
  3. Смешать творожный сыр с натёртым твёрдым сыром, яйцами, травами и перцем.
  4. Распределить тесто на противне, формируя лепёшку с бортиками. Выложить начинку. Сверху выложить листья шпината.
  5. Выпекать при температуре 180 °C около 15 минут.
  6. Побрызгать лепёшку ароматным оливковым маслом с травами, чтобы листья шпината не подвяли и не потемнели.

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

Шпина́т огоро́дный (лат. Spinacia oleracea) — однолетнее травянистое растение; вид рода Шпинат (Spinacia) семейства Амарантовые (Amaranthaceae); в старой классификации — Маревые (Chenopodiaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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