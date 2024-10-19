Лепешка с сыром и шпинатом: чудесный завтрак, полдник или перекус для пикника

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта лепёшка с ароматной сырной начинкой с зеленью станет отличным дополнением к пикнику или подойдёт для приготовления порционных лепёшек. Также она хорошо подходит для полдника и завтрака.

Фото: openverse.org by stu_spivack, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

дрожжи сухие — 10 г;

сахар — 1 ст. л.;

молоко — 130 мл;

мука — 250 г;

соль — 1/2 ч. л.;

растительное масло — 3 ст. л.;

творожный сыр — 150 г;

твёрдый сыр — 75 г;

ароматные травы — по вкусу;

свежемолотый чёрный перец — по вкусу;

свежий шпинат — 40 г.

Приготовление:

Смешать половину муки с сухими дрожжами, сахаром и молоком и оставить для подъёма. Добавить оставшуюся муку, соль и масло и замесить тесто. Накрыть плёнкой и оставить в тёплом месте на 1 час. Смешать творожный сыр с натёртым твёрдым сыром, яйцами, травами и перцем. Распределить тесто на противне, формируя лепёшку с бортиками. Выложить начинку. Сверху выложить листья шпината. Выпекать при температуре 180 °C около 15 минут. Побрызгать лепёшку ароматным оливковым маслом с травами, чтобы листья шпината не подвяли и не потемнели.

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.



Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.



Шпина́т огоро́дный (лат. Spinacia oleracea) — однолетнее травянистое растение; вид рода Шпинат (Spinacia) семейства Амарантовые (Amaranthaceae); в старой классификации — Маревые (Chenopodiaceae).

