Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Воздушная тревога над Украиной: продолжение ударов по инфраструктуре
Зеленский бежал: Порошенко заявил, что в первые дни СВО власть Украины скрывалась в бункерах
Останки древних кораблей нашли на месте захоронения викингов в Швеции
Жестокие авиаудары Израиля по Газе: По меньшей мере 30 погибших в лагере Джебалия
Задержанный в Швеции русскоязычный мужчина экстрадирован в Бельгию по подозрению в терроризме
Воздушные удары по Йемену: США и Великобритания наносят ответный удар по хуситам
Почтение памяти: в Сербии заявили, что никогда не забудят подвиг советских войнов
Угроза нацбезопасности США: Америка объявла награду за информацию о сотрудниках Рыбаря
Названы имена лучших артистов РФ по версии россиян

Пятёрка лучших: самые полезные для диабетиков продукты питания

2:46
Еда

Для людей, страдающих сахарным диабетом, особенно важно тщательно подходить к формированию своего рациона. В рацион диабетика нужно включать продукты, которые помогают стабилизировать уровень глюкозы в крови и снижают риск осложнений заболевания. Сегодня мы расскажем о 5 таких "супер-продуктах", которые должны быть на столе каждого диабетика.

Пятёрка лучших: самые полезные для диабетиков продукты питания
Фото: commons.wikimedia.org by Keledjian Alexandre, CC BY-SA 3.0

1. Чечевица

Чечевица является отличным источником клетчатки и медленных углеводов, которые усваиваются постепенно, не вызывая резких скачков сахара в крови. Регулярное употребление чечевицы способствует снижению уровня сахара, холестерина и артериального давления у диабетиков. Она богата магнием, железом и другими важными витаминами и минералами.

2. Авокадо

Этот питательный фрукт богат мононенасыщенными жирами, клетчаткой, витамином Е и калием, которые помогают стабилизировать уровень сахара, нормализовать кровяное давление и улучшить чувствительность к инсулину. Авокадо также обладает противовоспалительными свойствами, что важно для профилактики диабетических осложнений.

3. Ягоды

Ягоды, особенно черника, клюква, малина и ежевика, являются настоящими кладезями антиоксидантов, витаминов и клетчатки. Они обладают способностью снижать уровень сахара в крови и улучшать функцию поджелудочной железы. Ягоды можно употреблять в свежем виде, добавлять в смузи или использовать в качестве натуральных подсластителей.

4. Цельнозерновые продукты

Цельнозерновой хлеб, рис, макароны и крупы богаты медленно усваиваемыми углеводами, клетчаткой, витаминами группы В и минералами. Такие продукты способствуют стабилизации уровня сахара, повышают чувствительность к инсулину и снижают риск сердечно-сосудистых осложнений.

5. Орехи и семена

Миндаль, грецкие орехи, семена чиа, льна и тыквы - отличные источники ненасыщенных жиров, клетчатки, белка и антиоксидантов. Эти продукты помогают снизить уровень сахара, холестерина и артериального давления, улучшают чувствительность к инсулину.

Включая эти 5 "суперпродуктов" в свой ежедневный рацион, диабетики могут значительно улучшить показатели гликемического контроля и общее состояние здоровья. Однако следует помнить, что диетические рекомендации могут отличаться у каждого человека, поэтому перед внесением серьезных изменений необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Авто
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать Аудио 
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Авто
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
В Польше обнаружили "пшеничный хомут" России для Африки
Экономика и бизнес
В Польше обнаружили "пшеничный хомут" России для Африки Аудио 
Популярное
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали

Жареная овсянка с яйцом — необычный и интересный рецепт завтрака. Это полноценное и сытное блюдо, которое прекрасно сочетается со свежими овощами.

Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком
Самолёт Ан-26. Легендарный универсальный транспортник советской закалки Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
ВС РФ прорвали фронт и вошли в Часов Яр с юга. Безукоризненно работает тактика Герасимова
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Последние материалы
Биополимеры из сточных вод изменят мировую промышленность
Основы севооборота: как чередование культур помогает восстановить и сохранить плодородие почвы
МВФ поддержал Украину очередным кредитом на $1,1 млрд
Оптимальная температура зимой в автомобиле: важное для комфортной поездки
Обновление кожи без макияжа: простые рекомендации на неделю
Учёные создали ранозаживляющие повязки
CAS отверг апелляцию "Барсы" на штраф от УЕФА
Почему белки прыгают быстрее с гибких веток
Катя Гордон назвала Шамана барыгой из-за регистрации личного бренда певца
Германия против: Зеленский заявил, что ФРГ не хочет видеть Украину в НАТО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.