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Кекс с курагой и яблоками: настоящее наслаждение с ароматами апельсина и вишнёвого ликёра

1:52
Еда

Если вы хотите порадовать себя и близких чем-то особенным, попробуйте приготовить ароматный кекс с курагой и яблоками. Этот десерт не только удовлетворит вашу тягу к сладкому, но и подарит незабываемые вкусовые ощущения.

Кекс с курагой и яблоками: настоящее наслаждение с ароматами апельсина и вишнёвого ликёра
Фото: Adobe Stock by O.B., PDM

Для создания этого ароматного десерта вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Курага — 80 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Ликёр из вишни — 4 ст. л.
  • Сливочное масло — 130 г
  • Сахар — 100 г
  • Апельсин — 1 шт.
  • Мука — 250 г
  • Разрыхлитель — 1 упаковка
  • Яблоки — 2 шт.
  • Мёд — по вкусу
  • Измельчённые грецкие орехи — 2 ст. л.

Процесс приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 175 °C.
  2. Нарежьте курагу кусочками и залейте ликёром или апельсиновым соком, предварительно сняв с апельсина цедру.
  3. Очистите яблоки от семян и нарежьте дольками.
  4. Отделите белки от желтков и взбейте их до мягких пиков.
  5. В отдельной миске взбейте мягкое сливочное масло с сахаром, постепенно добавляя по одному желтку и цедру апельсина.
  6. Просейте муку с разрыхлителем в масляную массу, добавьте курагу с оставшимся ликёром и тщательно перемешайте.
  7. Аккуратно введите взбитые белки.
  8. Выложите тесто в смазанную сливочным маслом разъёмную форму диаметром 23 см, сверху разложите дольки яблок. Выпекайте в течение 45-50 минут, ориентируясь на особенности вашей духовки.
  9. Остудите готовый кекс, смажьте его мёдом и посыпьте измельчёнными орехами.

Этот вкусный и ароматный десерт станет настоящим украшением вашего стола!

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

Курага́ (от узб. quru — «сухой») — высушенные половинки плодов абрикоса без косточки.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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