Кекс с курагой и яблоками: настоящее наслаждение с ароматами апельсина и вишнёвого ликёра

Если вы хотите порадовать себя и близких чем-то особенным, попробуйте приготовить ароматный кекс с курагой и яблоками. Этот десерт не только удовлетворит вашу тягу к сладкому, но и подарит незабываемые вкусовые ощущения.
Для создания этого ароматного десерта вам понадобятся следующие ингредиенты:
Процесс приготовления:
Этот вкусный и ароматный десерт станет настоящим украшением вашего стола!
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.
Курага́ (от узб. quru — «сухой») — высушенные половинки плодов абрикоса без косточки.
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