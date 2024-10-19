Кекс с курагой и яблоками: настоящее наслаждение с ароматами апельсина и вишнёвого ликёра

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Если вы хотите порадовать себя и близких чем-то особенным, попробуйте приготовить ароматный кекс с курагой и яблоками. Этот десерт не только удовлетворит вашу тягу к сладкому, но и подарит незабываемые вкусовые ощущения.

Фото: Adobe Stock by O.B., PDM

Для создания этого ароматного десерта вам понадобятся следующие ингредиенты:

Курага — 80 г

Яйца — 4 шт.

Ликёр из вишни — 4 ст. л.

Сливочное масло — 130 г

Сахар — 100 г

Апельсин — 1 шт.

Мука — 250 г

Разрыхлитель — 1 упаковка

Яблоки — 2 шт.

Мёд — по вкусу

Измельчённые грецкие орехи — 2 ст. л.

Процесс приготовления:

Разогрейте духовку до 175 °C. Нарежьте курагу кусочками и залейте ликёром или апельсиновым соком, предварительно сняв с апельсина цедру. Очистите яблоки от семян и нарежьте дольками. Отделите белки от желтков и взбейте их до мягких пиков. В отдельной миске взбейте мягкое сливочное масло с сахаром, постепенно добавляя по одному желтку и цедру апельсина. Просейте муку с разрыхлителем в масляную массу, добавьте курагу с оставшимся ликёром и тщательно перемешайте. Аккуратно введите взбитые белки. Выложите тесто в смазанную сливочным маслом разъёмную форму диаметром 23 см, сверху разложите дольки яблок. Выпекайте в течение 45-50 минут, ориентируясь на особенности вашей духовки. Остудите готовый кекс, смажьте его мёдом и посыпьте измельчёнными орехами.

Этот вкусный и ароматный десерт станет настоящим украшением вашего стола!

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.



Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.



Курага́ (от узб. quru — «сухой») — высушенные половинки плодов абрикоса без косточки.



