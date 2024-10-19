Диетические оладьи из кабачков: готовятся вообще без муки и запекаются в духовке

Кабачковые оладьи — это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить без муки. Добавление моркови и лука делает их ещё более аппетитными.
Ингредиенты:
Приготовление:
Подавайте оладьи со сметаной и зеленью.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.
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