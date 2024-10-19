Диетические оладьи из кабачков: готовятся вообще без муки и запекаются в духовке

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачковые оладьи — это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить без муки. Добавление моркови и лука делает их ещё более аппетитными.

Фото: commons.wikimedia.org by Maggie, CC BY 2.0

Ингредиенты:

кабачок (натёртые) — 300 г;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

кефир — 100 мл;

манка — 30-50 г;

яйцо куриное — 2 шт.;

соль — 1 щепотка.

Приготовление:

Натрите кабачок на крупной тёрке, посолите и оставьте на некоторое время, чтобы стёк сок. Натрите морковь и лук на мелкой тёрке. Смешайте овощи и добавьте яйца. Добавьте манку или овсяные хлопья для густоты теста. Вмешайте кефир в овощную массу. Дайте тесту постоять, чтобы манка набухла. Разогрейте духовку до 180-190 °C. Застелите противень пекарской бумагой или используйте тефлоновый коврик. Выложите тесто на противень, формируя круглые оладьи. Поставьте противень в духовку на 15-20 минут. Готовые оладьи должны быть упругими при нажатии.

Подавайте оладьи со сметаной и зеленью.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.



Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

