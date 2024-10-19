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Диетические оладьи из кабачков: готовятся вообще без муки и запекаются в духовке

1:16
Еда

Кабачковые оладьи — это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить без муки. Добавление моркови и лука делает их ещё более аппетитными.

Диетические оладьи из кабачков: готовятся вообще без муки и запекаются в духовке
Фото: commons.wikimedia.org by Maggie, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • кабачок (натёртые) — 300 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • кефир — 100 мл;
  • манка — 30-50 г;
  • яйцо куриное — 2 шт.;
  • соль — 1 щепотка.

Приготовление:

  1. Натрите кабачок на крупной тёрке, посолите и оставьте на некоторое время, чтобы стёк сок.
  2. Натрите морковь и лук на мелкой тёрке.
  3. Смешайте овощи и добавьте яйца.
  4. Добавьте манку или овсяные хлопья для густоты теста.
  5. Вмешайте кефир в овощную массу.
  6. Дайте тесту постоять, чтобы манка набухла.
  7. Разогрейте духовку до 180-190 °C. Застелите противень пекарской бумагой или используйте тефлоновый коврик.
  8. Выложите тесто на противень, формируя круглые оладьи.
  9. Поставьте противень в духовку на 15-20 минут. Готовые оладьи должны быть упругими при нажатии.

Подавайте оладьи со сметаной и зеленью.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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