Тушеные кабачки с помидорами на сковороде: лёгкий гарнир к любому блюду из мяса или рыбы

Тушёные кабачки с помидорами на сковороде — простой и вкусный гарнир, который готовится быстро и легко. Это идеальное дополнение к основным блюдам из рыбы и мяса.
Ингредиенты:
Приготовление:
Готовые тушёные кабачки с помидорами подавать к мясным или рыбным блюдам.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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