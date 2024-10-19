Тушеные кабачки с помидорами на сковороде: лёгкий гарнир к любому блюду из мяса или рыбы

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушёные кабачки с помидорами на сковороде — простой и вкусный гарнир, который готовится быстро и легко. Это идеальное дополнение к основным блюдам из рыбы и мяса.

Фото: flickr.com by Thriving Vegetarian, CC BY 2.0

Ингредиенты:

кабачок — 200 г;

помидор — 100 г;

чеснок — 1 зубчик;

оливковое масло — 1 ст. л.;

прованские травы — 1 щепотка;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

петрушка — 2 веточки.

Приготовление:

Кабачки помыть, нарезать соломкой (или сначала кружочками, а затем разрезать их на полоски). Разогреть сковороду с оливковым маслом, добавить кабачки и тушить на среднем огне 5-7 минут, пока они не пустят сок. Помидоры черри помыть, обсушить и разрезать пополам. Добавить помидоры к кабачкам. Добавить к овощам прованские травы, соль и перец по вкусу. Влить немного воды, накрыть сковороду крышкой и тушить овощи на медленном огне 8-10 минут. Чеснок пропустить через пресс и добавить к овощам, перемешать и тушить ещё 2 минуты.

Готовые тушёные кабачки с помидорами подавать к мясным или рыбным блюдам.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.



Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

