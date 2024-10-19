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Тушеные кабачки с помидорами на сковороде: лёгкий гарнир к любому блюду из мяса или рыбы

1:15
Еда

Тушёные кабачки с помидорами на сковороде — простой и вкусный гарнир, который готовится быстро и легко. Это идеальное дополнение к основным блюдам из рыбы и мяса.

Тушеные кабачки с помидорами на сковороде: лёгкий гарнир к любому блюду из мяса или рыбы
Фото: flickr.com by Thriving Vegetarian, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • кабачок — 200 г;
  • помидор — 100 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • прованские травы — 1 щепотка;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • петрушка — 2 веточки.

Приготовление:

  1. Кабачки помыть, нарезать соломкой (или сначала кружочками, а затем разрезать их на полоски).
  2. Разогреть сковороду с оливковым маслом, добавить кабачки и тушить на среднем огне 5-7 минут, пока они не пустят сок.
  3. Помидоры черри помыть, обсушить и разрезать пополам. Добавить помидоры к кабачкам.
  4. Добавить к овощам прованские травы, соль и перец по вкусу.
  5. Влить немного воды, накрыть сковороду крышкой и тушить овощи на медленном огне 8-10 минут.
  6. Чеснок пропустить через пресс и добавить к овощам, перемешать и тушить ещё 2 минуты.

Готовые тушёные кабачки с помидорами подавать к мясным или рыбным блюдам.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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