Конфеты из манной крупы и какао — пошаговый рецепт
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Представляем вашему вниманию рецепт восхитительных конфет из манной крупы и какао. Блюдо довольно просто приготовить. Рассказываем, как именно.
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Ингредиенты
- Манная крупа — 150 г
- Сливочное масло — 80 г
- Сахар — 70 г
- Какао-порошок — 3 ст. л.
- Вода — 190 мл
Приготовление
- Растопить на сковороде сливочное масло.
- Добавить манную крупу. Прогревать масло с крупой в течение 5 минут, помешивая.
- Насыпать на другую сковороду сахар и какао-порошок. Добавить воду. Перемешать. Готовить 2 минуты после кипения.
- По прошествии времени соединить 2 смеси. Тщательно перемешать. Прогреть на слабом огне 4 минуты.
- Скатать из шоколадной массы средние шарики. Отправить их в холодильник на 2 часа. Приятного аппетита!
Уточнения
Конфе́та (итал. confetto < лат. confectus — изготовленный) — кондитерские изделия на основе сахарно-паточного сиропа с добавлением различных видов пищевого сырья.
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру