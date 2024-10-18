Конфеты из манной крупы и какао — пошаговый рецепт

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Представляем вашему вниманию рецепт восхитительных конфет из манной крупы и какао. Блюдо довольно просто приготовить. Рассказываем, как именно.

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Ингредиенты

Манная крупа — 150 г

Сливочное масло — 80 г

Сахар — 70 г

Какао-порошок — 3 ст. л.

Вода — 190 мл

Приготовление

Растопить на сковороде сливочное масло. Добавить манную крупу. Прогревать масло с крупой в течение 5 минут, помешивая. Насыпать на другую сковороду сахар и какао-порошок. Добавить воду. Перемешать. Готовить 2 минуты после кипения. По прошествии времени соединить 2 смеси. Тщательно перемешать. Прогреть на слабом огне 4 минуты. Скатать из шоколадной массы средние шарики. Отправить их в холодильник на 2 часа. Приятного аппетита!

Уточнения

Конфе́та (итал. confetto < лат. confectus — изготовленный) — кондитерские изделия на основе сахарно-паточного сиропа с добавлением различных видов пищевого сырья.

