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Конфеты из манной крупы и какао — пошаговый рецепт

1:03
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительных конфет из манной крупы и какао. Блюдо довольно просто приготовить. Рассказываем, как именно.

Конфеты из манной крупы и какао — пошаговый рецепт
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты

  • Манная крупа — 150 г
  • Сливочное масло — 80 г
  • Сахар — 70 г
  • Какао-порошок — 3 ст. л.
  • Вода — 190 мл

Приготовление

  1. Растопить на сковороде сливочное масло. 
  2. Добавить манную крупу. Прогревать масло с крупой в течение 5 минут, помешивая.
  3. Насыпать на другую сковороду сахар и какао-порошок. Добавить воду. Перемешать. Готовить 2 минуты после кипения.
  4. По прошествии времени соединить 2 смеси. Тщательно перемешать. Прогреть на слабом огне 4 минуты.
  5. Скатать из шоколадной массы средние шарики. Отправить их в холодильник на 2 часа. Приятного аппетита!

Уточнения

Конфе́та (итал. confetto < лат. confectus — изготовленный) — кондитерские изделия на основе сахарно-паточного сиропа с добавлением различных видов пищевого сырья.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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