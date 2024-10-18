Готовим картофельную запеканку с рисом и помидорами на ужин

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельная запеканка с рисом и помидорами станет отличным вариантом для ужина. Блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Раскрываем его рецепт.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты

Картофель — 400 г

Сливки — 300 мл

Рис — 50 г

Консервированные помидоры — 100 мл

Помидоры — 100 г

Морковь — 100 г

Лук — 50 г

Чеснок — 3 зубчика

Подсолнечное масло — 4 ст. л.

Соль — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление

Очистить картофель от кожуры. Нарезать его средними ломтиками. Отварить. Очистить морковь и натереть её на крупной тёрке. Мелко нарезать лук. Налить на сковороду 2 столовые ложки подсолнечного масла. Разогреть. Готовить лук и морковь в течение 3-х минут. Добавить рис. Готовить ещё 3 минуты. Пропустить чеснок через пресс. Добавить соль, перец, чеснок, сливки и консервированные помидоры к смеси моркови и лука. Готовить 10 минут на среднем огне. Нарезать свежие помидоры кружочками. Смазать форму для запекания оставшимся подсолнечным маслом. Выложить на неё картофель, а затем — морковную смесь и свежие помидоры. Залить небольшим количеством воды. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Запеканка готова!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

