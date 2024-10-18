Готовим картофельную запеканку с рисом и помидорами на ужин
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Картофельная запеканка с рисом и помидорами станет отличным вариантом для ужина. Блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Раскрываем его рецепт.
Фото: freepik.com by timolina, PDM
Ингредиенты
- Картофель — 400 г
- Сливки — 300 мл
- Рис — 50 г
- Консервированные помидоры — 100 мл
- Помидоры — 100 г
- Морковь — 100 г
- Лук — 50 г
- Чеснок — 3 зубчика
- Подсолнечное масло — 4 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Чёрный молотый перец — по вкусу
Приготовление
- Очистить картофель от кожуры. Нарезать его средними ломтиками. Отварить.
- Очистить морковь и натереть её на крупной тёрке.
- Мелко нарезать лук.
- Налить на сковороду 2 столовые ложки подсолнечного масла. Разогреть. Готовить лук и морковь в течение 3-х минут. Добавить рис. Готовить ещё 3 минуты.
- Пропустить чеснок через пресс.
- Добавить соль, перец, чеснок, сливки и консервированные помидоры к смеси моркови и лука. Готовить 10 минут на среднем огне.
- Нарезать свежие помидоры кружочками.
- Смазать форму для запекания оставшимся подсолнечным маслом. Выложить на неё картофель, а затем — морковную смесь и свежие помидоры. Залить небольшим количеством воды.
- Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Запеканка готова!
Уточнения
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру