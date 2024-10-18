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Готовим картофельную запеканку с рисом и помидорами на ужин

1:35
Еда

Картофельная запеканка с рисом и помидорами станет отличным вариантом для ужина. Блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Раскрываем его рецепт.

Готовим картофельную запеканку с рисом и помидорами на ужин
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты

  • Картофель — 400 г
  • Сливки — 300 мл
  • Рис — 50 г
  • Консервированные помидоры — 100 мл
  • Помидоры — 100 г
  • Морковь — 100 г
  • Лук — 50 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Подсолнечное масло — 4 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление

  1. Очистить картофель от кожуры. Нарезать его средними ломтиками. Отварить.
  2. Очистить морковь и натереть её на крупной тёрке.
  3. Мелко нарезать лук.
  4. Налить на сковороду 2 столовые ложки подсолнечного масла. Разогреть. Готовить лук и морковь в течение 3-х минут. Добавить рис. Готовить ещё 3 минуты.
  5. Пропустить чеснок через пресс.
  6. Добавить соль, перец, чеснок, сливки и консервированные помидоры к смеси моркови и лука. Готовить 10 минут на среднем огне.
  7. Нарезать свежие помидоры кружочками.
  8. Смазать форму для запекания оставшимся подсолнечным маслом. Выложить на неё картофель, а затем — морковную смесь и свежие помидоры. Залить небольшим количеством воды.
  9. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Запеканка готова!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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