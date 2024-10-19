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Солянка по-абхазски: может быть и первым, и вторым блюдом в зависимости от количества воды

1:25
Еда

Солянка по-абхазски — это традиционное блюдо, которое готовится из говядины, солёных огурцов, томатной пасты, аджики и специй. Солянка по-абхазски — это острый мясной суп или соус с насыщенным вкусом. В отличие от сборной солянки, это блюдо не имеет с ней ничего общего. Вот рецепт:

Солянка по-абхазски: может быть и первым, и вторым блюдом в зависимости от количества воды
Фото: commons.wikimedia.org by Dezidor, CC BY 3.0

Ингредиенты:

  • говядина (мякоть или рёбра) — 500 г;
  • солёные огурцы — 5 штук;
  • томатная паста — 1,5 столовых ложек;
  • аджика — 1 чайная ложка;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • растительное масло — 1 столовая ложка;
  • перец горошком — 6-7 штук;
  • лавровый лист — 2 штуки;
  • соль — по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Нарежьте лук тонкими полукольцами и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
  2. Добавьте нарезанную говядину и жарьте, помешивая, до образования золотистой корочки.
  3. Добавьте солёные огурцы, нарезанные кубиками, томатную пасту, аджику, перец горошком и лавровый лист. Тушите 30 минут под крышкой.
  4. За 15 минут до выключения огня томатную пасту и ложечку острой аджики, всё перемешайте и потушите ещё пятнадцать минут.

Готовую солянку подавайте со свежими овощами, лепёшкой, любимым хлебом.

Уточнения

Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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