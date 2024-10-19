Солянка по-абхазски: может быть и первым, и вторым блюдом в зависимости от количества воды

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Солянка по-абхазски — это традиционное блюдо, которое готовится из говядины, солёных огурцов, томатной пасты, аджики и специй. Солянка по-абхазски — это острый мясной суп или соус с насыщенным вкусом. В отличие от сборной солянки, это блюдо не имеет с ней ничего общего. Вот рецепт:

Фото: commons.wikimedia.org by Dezidor, CC BY 3.0

Ингредиенты:

говядина (мякоть или рёбра) — 500 г;

солёные огурцы — 5 штук;

томатная паста — 1,5 столовых ложек;

аджика — 1 чайная ложка;

чеснок — 3 зубчика;

растительное масло — 1 столовая ложка;

перец горошком — 6-7 штук;

лавровый лист — 2 штуки;

соль — по вкусу.

Процесс приготовления:

Нарежьте лук тонкими полукольцами и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте нарезанную говядину и жарьте, помешивая, до образования золотистой корочки. Добавьте солёные огурцы, нарезанные кубиками, томатную пасту, аджику, перец горошком и лавровый лист. Тушите 30 минут под крышкой. За 15 минут до выключения огня томатную пасту и ложечку острой аджики, всё перемешайте и потушите ещё пятнадцать минут.

Готовую солянку подавайте со свежими овощами, лепёшкой, любимым хлебом.

Уточнения

Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.

