Солянка по-абхазски: может быть и первым, и вторым блюдом в зависимости от количества воды

Солянка по-абхазски — это традиционное блюдо, которое готовится из говядины, солёных огурцов, томатной пасты, аджики и специй. Солянка по-абхазски — это острый мясной суп или соус с насыщенным вкусом. В отличие от сборной солянки, это блюдо не имеет с ней ничего общего. Вот рецепт:
Ингредиенты:
Процесс приготовления:
Готовую солянку подавайте со свежими овощами, лепёшкой, любимым хлебом.
Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Жареная овсянка с яйцом — необычный и интересный рецепт завтрака. Это полноценное и сытное блюдо, которое прекрасно сочетается со свежими овощами.