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Жареный лук на все случаи жизни: как добиться безупречного вкуса и текстуры

2:20
Еда

Жареный лук — универсальный ингредиент, который можно использовать во множестве блюд: от основных мясных и овощных до закусок и гарниров. Однако не всегда получается добиться идеального результата — золотистого, мягкого и ароматного лука. В чём же секрет вкусной жареной луковицы?

Жареный лук на все случаи жизни: как добиться безупречного вкуса и текстуры
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Выбор лука

Для идеальной жарки подойдет репчатый лук среднего размера. Он должен быть плотным, без повреждений и зеленых побегов. Можно использовать как белый, так и красный лук — вкус будет несколько отличаться, но оба варианта получаются очень вкусными.

Нарезка

Лук следует нарезать полукольцами или тонкими полукольцами, их толщина не должна превышать 5-7 мм. Так лук будет равномерно прожариваться. Крупные куски могут подгореть снаружи, оставаясь недожаренными внутри.

Жарка

Сковороду нужно хорошо разогреть, добавить немного масла (оливковое или растительное) и выложить лук. Лук должен быстро зашкварчать, но не сжигаться. Важно помешивать его на протяжении всего процесса жарки.

Секреты идеальной жарки:

  • Обжаривать лук нужно на среднем или медленном огне, чтобы он успел равномерно пропечься внутри.
  • Не накрывать крышкой — это сделает лук мягким, но не хрустящим.
  • Добавлять немного воды или бульона, если лук начинает подгорать. Это поможет равномерно пропечь его.
  • Готовность определять по золотистому цвету и мягкой текстуре.

Специи

Для усиления вкуса и аромата в процессе жарки можно добавить специи: черный или душистый перец, паприку, тимьян, розмарин или зиру. Они придадут луку пикантность.

Хранение

Жареный лук лучше употреблять сразу, пока он горячий и хрустящий. Если остался, его можно хранить в холодильнике до 3-4 дней, разогревая перед использованием.

Следуя этим простым советам, вы сможете получать восхитительный, золотистый и ароматный жареный лук, который станет изюминкой любого блюда. Добавляйте его в салаты, гарниры, соусы или подавайте в качестве самостоятельной закуски.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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