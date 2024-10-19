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Песочное печенье на кефире: один из самых простых рецептов, которые только можно придумать

1:04
Еда

Сегодня мы приготовим ароматное песочное печенье на кефире. Этот простой рецепт порадует вас и ваших близких.

Песочное печенье на кефире: один из самых простых рецептов, которые только можно придумать
Фото: flickr.com by Timothy Vollmer, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • кефир — 160 мл;
  • мука пшеничная — 280 г;
  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
  • масло сливочное — 50 г;
  • сахар — 50 г;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • корица — 1 ст. л.;
  • молоко — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Смешать в чаше комбайна муку, разрыхлитель, сахар, холодное сливочное масло и соль.
  2. Добавить кефир.
  3. Выложить тесто на рабочую поверхность, раскатать и выложить на противень, застеленный пергаментом.
  4. Смазать тесто молоком, посыпать корицей и сахаром, нарезать на квадратики или использовать формочки для фигурной нарезки.
  5. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке около 30 минут.

Дать печенью остыть и разделить на порции.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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