Песочное печенье на кефире: один из самых простых рецептов, которые только можно придумать
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Сегодня мы приготовим ароматное песочное печенье на кефире. Этот простой рецепт порадует вас и ваших близких.
Фото: flickr.com by Timothy Vollmer, CC BY 2.0
Ингредиенты:
- кефир — 160 мл;
- мука пшеничная — 280 г;
- разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
- масло сливочное — 50 г;
- сахар — 50 г;
- соль — щепотка;
- сахар — 2 ст. л.;
- корица — 1 ст. л.;
- молоко — 2 ст. л.
Приготовление:
- Смешать в чаше комбайна муку, разрыхлитель, сахар, холодное сливочное масло и соль.
- Добавить кефир.
- Выложить тесто на рабочую поверхность, раскатать и выложить на противень, застеленный пергаментом.
- Смазать тесто молоком, посыпать корицей и сахаром, нарезать на квадратики или использовать формочки для фигурной нарезки.
- Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке около 30 минут.
Дать печенью остыть и разделить на порции.
Уточнения
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру