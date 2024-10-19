Песочное печенье на кефире: один из самых простых рецептов, которые только можно придумать

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы приготовим ароматное песочное печенье на кефире. Этот простой рецепт порадует вас и ваших близких.

Фото: flickr.com by Timothy Vollmer, CC BY 2.0

Ингредиенты:

кефир — 160 мл;

мука пшеничная — 280 г;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

масло сливочное — 50 г;

сахар — 50 г;

соль — щепотка;

сахар — 2 ст. л.;

корица — 1 ст. л.;

молоко — 2 ст. л.

Приготовление:

Смешать в чаше комбайна муку, разрыхлитель, сахар, холодное сливочное масло и соль. Добавить кефир. Выложить тесто на рабочую поверхность, раскатать и выложить на противень, застеленный пергаментом. Смазать тесто молоком, посыпать корицей и сахаром, нарезать на квадратики или использовать формочки для фигурной нарезки. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке около 30 минут.

Дать печенью остыть и разделить на порции.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

