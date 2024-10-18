Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подготовка теплицы к зиме: 6 ключевых шагов, которые нельзя упустить
Андрей Рублев поставил рекорд десятилетия
В МЧС наградили шестиклассников за спасение щенков из реки
Как сделать укладку, которая продержится весь день: советы эксперта
Лепить или покупать: что лучше для гурмана и ценителя натуральных продуктов
ООН размышляет о новой резолюции по Газе: поиск путей к прекращению огня
Три танкера вошли в теневой флот России благодаря сделке в ОАЭ
Воздушная тревога над Украиной: продолжение ударов по инфраструктуре
Зеленский бежал: Порошенко заявил, что в первые дни СВО власть Украины скрывалась в бункерах

Кабачково-баклажанная икра по-восточному: особенности приготовления и традиционный рецепт

Еда

Кабачково-баклажанная икра по-восточному отличается от привычной нам тем, что она готовится особым образом. Вместо варки овощи обжариваются в казане, благодаря чему икра приобретает неповторимый вкус и аромат. Этот рецепт является традиционным для Узбекистана и используется местными жителями для заготовки на зиму.

Кабачково-баклажанная икра по-восточному: особенности приготовления и традиционный рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • 2 баклажана;
  • 2 молодых кабачка;
  • 2 репчатых лука;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 помидора;
  • 2 сладких перца;
  • 60 г растительного масла;
  • свежая зелень;
  • красный перец;
  • соль.

Приготовление:

  1. Очистите и нарежьте все овощи мелкими кубиками.
  2. Обжарьте лук в растительном масле до золотистого цвета.
  3. Добавьте болгарский перец и обжарьте его до мягкости.
  4. Затем добавьте баклажаны и жарьте их до мягкости, периодически подсаливая слои.
  5. Добавьте кабачки и готовьте их недолго, постоянно помешивая икpу.
  6. В последнюю очередь добавьте помидоры и дождитесь, пока жидкость выпарится до нужной консистенции.
  7. В конце добавьте чеснок, зелень, перец и проверьте на соль. Помешивая, жарьте ещё 3-4 минуты, и икра готова.

Икру можно подавать сразу после приготовления или закрыть в банках на зиму.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Защитите дачу от слизней: важные осенние мероприятия для успешной перезимовки участка
Советы
Защитите дачу от слизней: важные осенние мероприятия для успешной перезимовки участка Аудио 
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
Авто
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения Аудио 
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Еда и рецепты
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром Аудио 
Популярное
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали

Жареная овсянка с яйцом — необычный и интересный рецепт завтрака. Это полноценное и сытное блюдо, которое прекрасно сочетается со свежими овощами.

Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком
Самолёт Ан-26. Легендарный универсальный транспортник советской закалки Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
ВС РФ прорвали фронт и вошли в Часов Яр с юга. Безукоризненно работает тактика Герасимова
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Последние материалы
ООН размышляет о новой резолюции по Газе: поиск путей к прекращению огня
Три танкера вошли в теневой флот России благодаря сделке в ОАЭ
Воздушная тревога над Украиной: продолжение ударов по инфраструктуре
Зеленский бежал: Порошенко заявил, что в первые дни СВО власть Украины скрывалась в бункерах
Останки древних кораблей нашли на месте захоронения викингов в Швеции
Жестокие авиаудары Израиля по Газе: По меньшей мере 30 погибших в лагере Джебалия
Задержанный в Швеции русскоязычный мужчина экстрадирован в Бельгию по подозрению в терроризме
Воздушные удары по Йемену: США и Великобритания наносят ответный удар по хуситам
Почтение памяти: в Сербии заявили, что никогда не забудят подвиг советских войнов
Угроза нацбезопасности США: Америка объявла награду за информацию о сотрудниках Рыбаря
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.