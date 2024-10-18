Кабачково-баклажанная икра по-восточному: особенности приготовления и традиционный рецепт

Кабачково-баклажанная икра по-восточному отличается от привычной нам тем, что она готовится особым образом. Вместо варки овощи обжариваются в казане, благодаря чему икра приобретает неповторимый вкус и аромат. Этот рецепт является традиционным для Узбекистана и используется местными жителями для заготовки на зиму.

Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

2 баклажана;

2 молодых кабачка;

2 репчатых лука;

2 зубчика чеснока;

2 помидора;

2 сладких перца;

60 г растительного масла;

свежая зелень;

красный перец;

соль.

Приготовление:

Очистите и нарежьте все овощи мелкими кубиками. Обжарьте лук в растительном масле до золотистого цвета. Добавьте болгарский перец и обжарьте его до мягкости. Затем добавьте баклажаны и жарьте их до мягкости, периодически подсаливая слои. Добавьте кабачки и готовьте их недолго, постоянно помешивая икpу. В последнюю очередь добавьте помидоры и дождитесь, пока жидкость выпарится до нужной консистенции. В конце добавьте чеснок, зелень, перец и проверьте на соль. Помешивая, жарьте ещё 3-4 минуты, и икра готова.

Икру можно подавать сразу после приготовления или закрыть в банках на зиму.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.



Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

