Кабачково-баклажанная икра по-восточному: особенности приготовления и традиционный рецепт

Кабачково-баклажанная икра по-восточному отличается от привычной нам тем, что она готовится особым образом. Вместо варки овощи обжариваются в казане, благодаря чему икра приобретает неповторимый вкус и аромат. Этот рецепт является традиционным для Узбекистана и используется местными жителями для заготовки на зиму.
Ингредиенты:
Приготовление:
Икру можно подавать сразу после приготовления или закрыть в банках на зиму.
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