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Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали

1:05
Еда

Жареная овсянка с яйцом — необычный и интересный рецепт завтрака. Это полноценное и сытное блюдо, которое прекрасно сочетается со свежими овощами. Приготовление не займёт много времени, поэтому рекомендуется подготовить все ингредиенты заранее.

Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Фото: commons.wikimedia.org by Slick, PDM

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья — 3-4 столовые ложки;
  • яйца — 2 штуки;
  • твёрдый сыр — 30 грамм;
  • соль и перец — по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Взбить яйца в глубокой миске с помощью вилки или венчика. Отставить в сторону.
  2. Насыпать овсяные хлопья на сухую сковороду с антипригарным покрытием и поджарить на умеренном огне до золотистого цвета.
  3. Влить взбитые яйца и интенсивно перемешать деревянной лопаткой, как следует разбивая комочки.
  4. Добавить тёртый твёрдый сыр и быстро перемешать, чтобы он расплавился.
  5. Выключить огонь, накрыть сковороду крышкой и оставить на 5 минут.
  6. Подавать жареную овсянку с яйцом, украсив свежими огурцами или помидорами.

Уточнения

Овсяные хлопья — овсяная крупа, расплющенная при помощи специального аппарата в виде рифлёных или гладких лепестков. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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