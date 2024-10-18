Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали

Жареная овсянка с яйцом — необычный и интересный рецепт завтрака. Это полноценное и сытное блюдо, которое прекрасно сочетается со свежими овощами. Приготовление не займёт много времени, поэтому рекомендуется подготовить все ингредиенты заранее.
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Ингредиенты:
овсяные хлопья — 3-4 столовые ложки;
яйца — 2 штуки;
твёрдый сыр — 30 грамм;
соль и перец — по вкусу.
Процесс приготовления:
Взбить яйца в глубокой миске с помощью вилки или венчика. Отставить в сторону.
Насыпать овсяные хлопья на сухую сковороду с антипригарным покрытием и поджарить на умеренном огне до золотистого цвета.
Влить взбитые яйца и интенсивно перемешать деревянной лопаткой, как следует разбивая комочки.
Добавить тёртый твёрдый сыр и быстро перемешать, чтобы он расплавился.
Выключить огонь, накрыть сковороду крышкой и оставить на 5 минут.
Подавать жареную овсянку с яйцом, украсив свежими огурцами или помидорами.
Уточнения
Овсяные хлопья — овсяная крупа, расплющенная при помощи специального аппарата в виде рифлёных или гладких лепестков.