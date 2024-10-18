Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареная овсянка с яйцом — необычный и интересный рецепт завтрака. Это полноценное и сытное блюдо, которое прекрасно сочетается со свежими овощами. Приготовление не займёт много времени, поэтому рекомендуется подготовить все ингредиенты заранее.

Фото: commons.wikimedia.org by Slick, PDM

Ингредиенты:

овсяные хлопья — 3-4 столовые ложки;

яйца — 2 штуки;

твёрдый сыр — 30 грамм;

соль и перец — по вкусу.

Процесс приготовления:

Взбить яйца в глубокой миске с помощью вилки или венчика. Отставить в сторону. Насыпать овсяные хлопья на сухую сковороду с антипригарным покрытием и поджарить на умеренном огне до золотистого цвета. Влить взбитые яйца и интенсивно перемешать деревянной лопаткой, как следует разбивая комочки. Добавить тёртый твёрдый сыр и быстро перемешать, чтобы он расплавился. Выключить огонь, накрыть сковороду крышкой и оставить на 5 минут. Подавать жареную овсянку с яйцом, украсив свежими огурцами или помидорами.

Уточнения

Овсяные хлопья — овсяная крупа, расплющенная при помощи специального аппарата в виде рифлёных или гладких лепестков.

