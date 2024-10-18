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Тушеная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром

1:30
Еда

Тушёная свинина с подливкой — это вкусное и ароматное блюдо, которое легко готовится. Нежное мясо тушится с овощами, томатной пастой и бульоном, которые создают идеальную подливку. Это идеальное блюдо для уютного семейного ужина или обеда. В качестве гарнира можно подать отварной картофель или макароны.

Тушеная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Фото: commons.wikimedia.org by Asio otus, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • 500 г свинины;
  • 1 луковица;
  • 1 морковь;
  • 1 столовая ложка соевого соуса;
  • 2 чайные ложки томатной пасты;
  • соль и перец по вкусу;
  • 250 мл мясного бульона;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 лавровых листа;
  • растительное масло;
  • зелень для подачи.

Приготовление:

  1. Промойте и обсушите свинину, нарежьте её средними кусочками.
  2. Разогрейте растительное масло в сотейнике и обжарьте мясо, приправив его солью, перцем и специями. Готовьте до образования румяной корочки.
  3. Мелко нарежьте лук и морковь и добавьте их к мясу. Обжаривайте ещё 4-5 минут.
  4. Добавьте бульон и томатную пасту, перемешайте и доведите до кипения.
  5. Тушите на медленном огне под крышкой в течение 40-45 минут.
  6. За несколько минут до готовности добавьте лавровый лист и измельчённый чеснок.

Подавайте тушёную свинину, посыпав измельчённой зеленью. Приятного аппетита!

Уточнения

Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней. 

Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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