Тушеная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушёная свинина с подливкой — это вкусное и ароматное блюдо, которое легко готовится. Нежное мясо тушится с овощами, томатной пастой и бульоном, которые создают идеальную подливку. Это идеальное блюдо для уютного семейного ужина или обеда. В качестве гарнира можно подать отварной картофель или макароны.

Фото: commons.wikimedia.org by Asio otus, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

500 г свинины;

1 луковица;

1 морковь;

1 столовая ложка соевого соуса;

2 чайные ложки томатной пасты;

соль и перец по вкусу;

250 мл мясного бульона;

2 зубчика чеснока;

2 лавровых листа;

растительное масло;

зелень для подачи.

Приготовление:

Промойте и обсушите свинину, нарежьте её средними кусочками. Разогрейте растительное масло в сотейнике и обжарьте мясо, приправив его солью, перцем и специями. Готовьте до образования румяной корочки. Мелко нарежьте лук и морковь и добавьте их к мясу. Обжаривайте ещё 4-5 минут. Добавьте бульон и томатную пасту, перемешайте и доведите до кипения. Тушите на медленном огне под крышкой в течение 40-45 минут. За несколько минут до готовности добавьте лавровый лист и измельчённый чеснок.

Подавайте тушёную свинину, посыпав измельчённой зеленью. Приятного аппетита!

Уточнения

Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.



Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда.

