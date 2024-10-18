Тушеная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром

Тушёная свинина с подливкой — это вкусное и ароматное блюдо, которое легко готовится. Нежное мясо тушится с овощами, томатной пастой и бульоном, которые создают идеальную подливку. Это идеальное блюдо для уютного семейного ужина или обеда. В качестве гарнира можно подать отварной картофель или макароны.
Ингредиенты:
Приготовление:
Подавайте тушёную свинину, посыпав измельчённой зеленью. Приятного аппетита!
Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.
Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда.
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