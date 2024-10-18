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Хрустящие свиные отбивные: благодаря двойной панировке мясо получается безумно сочным

1:51
Еда

Традиционные отбивные готовятся в муке и яйце, но есть и другой способ — двойная панировка из муки и панировочных сухарей. Благодаря этому мясо получается особенно нежным и сочным.

Хрустящие свиные отбивные: благодаря двойной панировке мясо получается безумно сочным
Фото: commons.wikimedia.org by Rkolarsky, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • свинина — 400 г,
  • 2-3 яйца,
  • мука — 2 ст. л.,
  • панировочные сухари — 2 ст. л.,
  • лимон — половинка,
  • чёрный перец, приправы по вкусу,
  • соль,
  • растительное масло для жарки.

Приготовление

  1. Отбивные нужно хорошо отбить молотком до толщины около 0,5 см. Чтобы мясо не съёживалось во время жарки, его края следует надрезать. Следите за тем, чтобы не пробить мясо насквозь, иначе сок вытечет при жарке.
  2. Посыпьте мясо специями, посолите и полейте лимонным соком. Оставьте отбивные мариноваться на 15-20 минут.
  3. Взбейте яйца в одной тарелке, посолите их. В другую тарелку насыпьте муку, а в третью — панировочные сухари. Выбирайте тарелки без бортиков, чтобы было удобнее обваливать мясо.
  4. Сначала поместите мясо в яйцо, затем в муку, хорошо присыпьте, поднимите и стряхните излишки муки. Снова обмакните в яйцо и перенесите в тарелку с панировочными сухарями. Присыпьте толстым слоем и положите в разогретую сковороду с маслом.
  5. Обжаривайте отбивные на среднем огне. Когда одна сторона подрумянится, переверните, уменьшите огонь и жарьте вторую сторону до золотистого цвета.

Отбивные в сухарях готовятся немного дольше, чем традиционные, но результат того стоит. Нежное мясо, хрустящая корочка и аромат специй — это просто объедение!

Уточнения

Свиная отбивная (пол. kotlet schabowy) — котлета из свиной корейки (с подкожным жиром до 1,5 см) в панировке.

Панирова́ние паниро́вка (от фр. paner, panures — «толчёные сухари») — завершающий этап подготовки продукта к жарке.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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