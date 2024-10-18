Выяснилось, как часто жители Москвы едят в кафе и ресторанах

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Почти половина опрошенных москвичей регулярно посещает кафе и рестораны. Согласно исследованию, проведённому сетью кофеен "Шоколадница", 47% жителей столицы регулярно ходят в заведения общественного питания. Треть из них посещает кафе 2-4 раза в месяц, а 16% — несколько раз в неделю.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Руководитель направления внешних коммуникаций кофеен "Шоколадница" Александра Старкова отметила, что москвичи выбирают кафе и рестораны для различных целей. С одной стороны, многие считают, что кофейни и рестораны идеально подходят для работы, интернет-сёрфинга и встреч с друзьями. Однако на самом деле посетители чаще всего приходят в заведения, чтобы выпить кофе или чай, позавтракать, перекусить или просто провести там время, отмечает Газета.Ru.

Каждый десятый респондент обедает в кафе или ресторане. 20% опрошенных предпочитают заведения, которые находятся на территории их офиса, 19% берут с собой обед из дома, 5% покупают продукты в магазинах, а 10% заказывают доставку еды из ресторанов и кафе.

По данным Старковой, самыми популярными блюдами для доставки являются пицца (71%), роллы (57%), бургеры (55%), салаты (32%) и основные блюда (31%). Среди напитков лидируют кофе и холодные безалкогольные напитки (по 25%). Однако 14% чаще всего заказывают горячий шоколад или какао, а 13% предпочитают чай.

Уточнения

Кафе́ (от фр. café; буквально — «кофе») — предприятие общественного питания и отдыха, похожее на небольшой ресторан, но с ограниченным по сравнению с рестораном ассортиментом продукции, также, возможно, — с самообслуживанием.



Рестора́н (от лат. restauro «восстановить, крепить») — предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные.

