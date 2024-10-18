Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Саммит БРИКС в Казани: шаг к новому миропорядку и альтернативе неолиберализму
Политика и церковь: экс-священник РПЦЗ заявл о вмешательстве США
От чёрной до белой: какую смородину стоит выращивать на даче и почему
Человек-припятствие: Жозеп Боррель заявил, что ликвидированный лидер ХАМАС был препятствием для прекращения огня на Ближнем Востоке
В Домбае установят арт-объект в виде кавказского зубра
Международная отмена: основатель Pink Floyd призывает к изоляции Израиля
Янник Синнер рассказал, как ему удалось оказаться на первом месте рейтинга ATP
Судьба Еврпоы: посольство РФ предрекает судьбу техники из Австралии на поле боя на Украине
Современные машины для начинающих водителей

Выяснилось, как часто жители Москвы едят в кафе и ресторанах

1:41
Еда

Почти половина опрошенных москвичей регулярно посещает кафе и рестораны. Согласно исследованию, проведённому сетью кофеен "Шоколадница", 47% жителей столицы регулярно ходят в заведения общественного питания. Треть из них посещает кафе 2-4 раза в месяц, а 16% — несколько раз в неделю.

Выяснилось, как часто жители Москвы едят в кафе и ресторанах
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Руководитель направления внешних коммуникаций кофеен "Шоколадница" Александра Старкова отметила, что москвичи выбирают кафе и рестораны для различных целей. С одной стороны, многие считают, что кофейни и рестораны идеально подходят для работы, интернет-сёрфинга и встреч с друзьями. Однако на самом деле посетители чаще всего приходят в заведения, чтобы выпить кофе или чай, позавтракать, перекусить или просто провести там время, отмечает Газета.Ru.

Каждый десятый респондент обедает в кафе или ресторане. 20% опрошенных предпочитают заведения, которые находятся на территории их офиса, 19% берут с собой обед из дома, 5% покупают продукты в магазинах, а 10% заказывают доставку еды из ресторанов и кафе.

По данным Старковой, самыми популярными блюдами для доставки являются пицца (71%), роллы (57%), бургеры (55%), салаты (32%) и основные блюда (31%). Среди напитков лидируют кофе и холодные безалкогольные напитки (по 25%). Однако 14% чаще всего заказывают горячий шоколад или какао, а 13% предпочитают чай.

Уточнения

Кафе́ (от фр. café; буквально — «кофе») — предприятие общественного питания и отдыха, похожее на небольшой ресторан, но с ограниченным по сравнению с рестораном ассортиментом продукции, также, возможно, — с самообслуживанием.

Рестора́н (от лат. restauro «восстановить, крепить») — предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
В Польше обнаружили "пшеничный хомут" России для Африки
Экономика и бизнес
В Польше обнаружили "пшеничный хомут" России для Африки Аудио 
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Еда и рецепты
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки Аудио 
Зимняя защита туи: стоит ли закутывать растение или оно и так перезимует
Деревья и кустарники
Зимняя защита туи: стоит ли закутывать растение или оно и так перезимует Аудио 
Популярное
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки

Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.

Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Сводка с фронта: на покровском направлении лесополосы завалены трупами ВСУ, Киев ударил на границе Белгородской области
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Ракета Х-101. Могучая крылатая, наводящая ужас на врагов с других континентов Дмитрий Плотников Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров Слабое звено Нобелевской премии — теоретики Игорь Буккер
Помидоры с чесноком на зиму: простой рецепт аппетитной домашней заготовки
В Польше позавидовали успехам России в поставках зерна в Африку
Как защитить мебель от когтей питомца и при этом сделать кота счастливым?
Как защитить мебель от когтей питомца и при этом сделать кота счастливым?
Последние материалы
Нейрон и марионетка: Маск заявил о ролях Байдена и Харрис
Госдолг видели? Маск предупреждает о возможном банкротстве США
Госизмена и увольнение: в Венесуэла ректора избиркома отстранили от должности
Попытка Макрона: Франция призвала Израиль остановить военные операции
Культура навсегда: в Венгрии заявили, что культурные связи с РФ будут вечны
Сорта капусты, которые проживут всю зиму: узнайте, какие виды хранятся дольше остальных
Учитель из БАПОР и высокопоставленный член ХАМАС ликвидированы вместе с Яхья Синваром
Бегство из ада: семья, уехавшая из Латвии, планирует остаться в России
Потери и лишения: Хезболла заявляет о 55 убитых солдатах ЦАХАЛ в ходе операции Израиля
Резерв дал сбой: на Украине жалуются на проблемы в работе приложения для военнообязанных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.