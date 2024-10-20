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Какие необычные добавки преобразят вкус борща

1:18
Еда

Для большинства людей список ингредиентов для борща выглядит вполне привычным: в основном используются типичные продукты. Однако у этого супа есть множество вариаций, которые могут приятно удивить.

Какие необычные добавки преобразят вкус борща
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, CC BY-SA 3.0

Какие нестандартные ингредиенты могут разнообразить вкус борща?

Имбирь

Некоторые хозяйки добавляют кусочки имбиря, чтобы придать блюду пикантную нотку. Корень имбиря очищают, нарезают и добавляют во время приготовления зажарки. Этот компонент придаёт супу оригинальный вкус с лёгкой остротой.

Перец чили

Чили можно добавлять как в свежем виде, так и в виде порошка. Он придаёт борщу остроту, которая значительно отличается от привычной нам версии блюда.

Корень сельдерея

Хотя этот ингредиент редко встречается в классической рецептуре, его можно использовать в рамках эксперимента. Сельдерей делает борщ более полезным и добавляет ему интересный вкус.

Чернослив

Необычным, но интересным компонентом для борща может стать чернослив. Он придаёт супу сладковатый привкус и делает его особенно запоминающимся. Но перед добавлением чернослив лучше вымочить, чтобы он стал мягким.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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