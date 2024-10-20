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Что добавить в плов для аромата и вкуса

1:20
Еда

Приготовление идеального плова требует определённых знаний и навыков. Если вы хотите улучшить свои кулинарные навыки и добиться эталонного плова, существует несколько проверенных секретов, которые помогут вам в этом.

Что добавить в плов для аромата и вкуса
Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, CC BY-SA 4.0

Важные советы для приготовления плова:

Бараний жир

Не все знают, что традиционный узбекский плов невозможно представить без бараньего жира. Этот ингредиент придает блюду особую сочность, насыщенный вкус и аромат. Начните с разогрева казана, затем растопите бараний жир, добавив к нему масло. Это создаст основу для приготовления по-настоящему аутентичного плова.

Шафран

Многие покупные смеси специй для плова не содержат шафрана, поскольку это дорогая приправа. Однако именно шафран придает плову неповторимый аромат и изысканный вкус. Даже небольшое количество шафрана способно преобразить ваше блюдо.

Корка хлеба

Этот неожиданный ингредиент добавляется к плову за несколько минут до готовности. Корка хлеба помогает сделать плов более рассыпчатым и придать ему особую текстуру. В результате вы получите блюдо, которое не только вкусное, но и правильно приготовленное с точки зрения структуры риса.

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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