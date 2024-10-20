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Как приготовить "ленивую" селедку под шубой

1:28
Еда

Селедка под шубой — любимое блюдо на многих праздничных столах, но его приготовление может занять немало времени. Однако, если подойти к процессу грамотно, можно сделать это быстрее и без потерь во вкусе.

Как приготовить "ленивую" селедку под шубой
Фото: commons.wikimedia.org by Lexx Xell, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • 1 средняя отварная свекла,
  • 5 сваренных вкрутую яиц,
  • филе одной сельди,
  • половина средней головки репчатого лука,
  • 2-3 зубчика чеснока (по вкусу),
  • майонез для заправки,
  • соль и перец по вкусу.

Как готовить:

  1. Начните с нарезки лука и его маринования. Для этого замочите лук в растворе из равных частей 50%-ного уксуса и воды, добавив соль, перец и любые специи по вкусу.
  2. Очистите яйца, разрежьте их пополам и отделите желтки от белков.
  3. Половину сельди нарежьте кусочками размером 1-2 сантиметра, а оставшуюся часть измельчите ножом.
  4. Натрите свеклу на мелкой терке и смешайте её с желтками, маринованным луком, чесноком, сельдью и майонезом.
  5. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы получилась однородная масса. Этой массой заполните половинки белков, а сверху выложите ломтики рыбы.
  6. По желанию украсьте блюдо зеленью.

Этот вариант подачи селедки под шубой позволяет сделать блюдо более лёгким и быстрым в приготовлении, не теряя классического вкуса.

Уточнения

"Сельдь под шубой" ("селёдка под шубой", "шуба", "сельдь под одеялом") — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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