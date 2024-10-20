Как приготовить "ленивую" селедку под шубой

Селедка под шубой — любимое блюдо на многих праздничных столах, но его приготовление может занять немало времени. Однако, если подойти к процессу грамотно, можно сделать это быстрее и без потерь во вкусе.
Ингредиенты:
Как готовить:
Этот вариант подачи селедки под шубой позволяет сделать блюдо более лёгким и быстрым в приготовлении, не теряя классического вкуса.
"Сельдь под шубой" ("селёдка под шубой", "шуба", "сельдь под одеялом") — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.
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