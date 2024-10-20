Как приготовить "ленивую" селедку под шубой

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Селедка под шубой — любимое блюдо на многих праздничных столах, но его приготовление может занять немало времени. Однако, если подойти к процессу грамотно, можно сделать это быстрее и без потерь во вкусе.

Фото: commons.wikimedia.org by Lexx Xell, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

1 средняя отварная свекла,

5 сваренных вкрутую яиц,

филе одной сельди,

половина средней головки репчатого лука,

2-3 зубчика чеснока (по вкусу),

майонез для заправки,

соль и перец по вкусу.

Как готовить:

Начните с нарезки лука и его маринования. Для этого замочите лук в растворе из равных частей 50%-ного уксуса и воды, добавив соль, перец и любые специи по вкусу. Очистите яйца, разрежьте их пополам и отделите желтки от белков. Половину сельди нарежьте кусочками размером 1-2 сантиметра, а оставшуюся часть измельчите ножом. Натрите свеклу на мелкой терке и смешайте её с желтками, маринованным луком, чесноком, сельдью и майонезом. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы получилась однородная масса. Этой массой заполните половинки белков, а сверху выложите ломтики рыбы. По желанию украсьте блюдо зеленью.

Этот вариант подачи селедки под шубой позволяет сделать блюдо более лёгким и быстрым в приготовлении, не теряя классического вкуса.

Уточнения

"Сельдь под шубой" ("селёдка под шубой", "шуба", "сельдь под одеялом") — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.

