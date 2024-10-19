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Как приготовить драники, которые точно не потемнеют

1:26
Еда

Приготовление драников с золотистой корочкой и сохранением цвета — это задача, с которой сталкиваются многие хозяйки. Картофель может темнеть при контакте с воздухом из-за окисления, но существует способ, как избежать этого и приготовить аппетитные драники.

Как приготовить драники, которые точно не потемнеют
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

  • 500 г картофеля,
  • 1 столовая ложка муки,
  • 1 чайная ложка лимонного сока,
  • 1 яйцо,
  • 1 луковица,
  • соль и черный перец по вкусу.

Метод приготовления:

  1. Сначала очистите картофель и сразу начинайте его измельчение на мелкой терке. Это важно, чтобы картофель не потемнел от контакта с воздухом.
  2. Отправьте натертую картошку в дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Одновременно с этим слегка отожмите массу руками.
  3. Добавьте лимонный сок, чтобы предотвратить потемнение картофеля, и тщательно перемешайте.
  4. Через 10 минут добавьте измельченный лук, муку, яйцо, соль и перец, снова перемешайте до однородной массы.
  5. Разогрейте сковороду, налейте немного растительного масла без запаха, и выкладывайте картофельную массу с помощью ложки. Обжаривайте до появления золотистой корочки с обеих сторон.

Теперь вы сможете приготовить драники, которые останутся светлыми и аппетитными, радуя вас и вашу семью.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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