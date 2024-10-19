Как приготовить драники, которые точно не потемнеют

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление драников с золотистой корочкой и сохранением цвета — это задача, с которой сталкиваются многие хозяйки. Картофель может темнеть при контакте с воздухом из-за окисления, но существует способ, как избежать этого и приготовить аппетитные драники.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

500 г картофеля,

1 столовая ложка муки,

1 чайная ложка лимонного сока,

1 яйцо,

1 луковица,

соль и черный перец по вкусу.

Метод приготовления:

Сначала очистите картофель и сразу начинайте его измельчение на мелкой терке. Это важно, чтобы картофель не потемнел от контакта с воздухом. Отправьте натертую картошку в дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Одновременно с этим слегка отожмите массу руками. Добавьте лимонный сок, чтобы предотвратить потемнение картофеля, и тщательно перемешайте. Через 10 минут добавьте измельченный лук, муку, яйцо, соль и перец, снова перемешайте до однородной массы. Разогрейте сковороду, налейте немного растительного масла без запаха, и выкладывайте картофельную массу с помощью ложки. Обжаривайте до появления золотистой корочки с обеих сторон.

Теперь вы сможете приготовить драники, которые останутся светлыми и аппетитными, радуя вас и вашу семью.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

