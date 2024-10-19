Как приготовить драники, которые точно не потемнеют

Приготовление драников с золотистой корочкой и сохранением цвета — это задача, с которой сталкиваются многие хозяйки. Картофель может темнеть при контакте с воздухом из-за окисления, но существует способ, как избежать этого и приготовить аппетитные драники.
Ингредиенты:
Метод приготовления:
Теперь вы сможете приготовить драники, которые останутся светлыми и аппетитными, радуя вас и вашу семью.
Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.
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