Как приготовить идеальные блины: пошаговая инструкция

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление ажурных блинов — это настоящее искусство, которое позволяет создать воздушные и тонкие изделия с красивыми кружевными узорами. Несмотря на то, что процесс может показаться сложным, если следовать проверенному рецепту, результат порадует не только вас, но и всю семью.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

0,5 стакана муки,

0,5 стакана воды,

3 столовые ложки сахара,

2 столовые ложки крахмала (подойдет кукурузный или картофельный),

150 граммов сметаны,

3 яйца,

1 чайная ложка соды,

1 чайная ложка уксуса,

2 столовые ложки масла,

немного соли.

Метод приготовления:

В отдельной ёмкости смешайте сметану, яйца и щепотку соли до однородной массы. Просейте муку, добавьте к ней крахмал, тщательно перемешайте. Соедините обе смеси и перемешайте их венчиком. Добавьте воду. Важно: вода должна быть кипяченой и охлаждённой перед добавлением в тесто. Смешайте уксус с содой и добавьте в тесто. Это придаст блинам легкость и пышность. Влейте масло в тесто и снова перемешайте, чтобы масса стала однородной. Разогрейте сковороду и приступайте к жарке блинов.

Следуя этим простым шагам, вы сможете удивить своих близких тонкими и кружевными блинчиками.

Уточнения

Блины́ — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

