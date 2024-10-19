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Как приготовить идеальные блины: пошаговая инструкция

1:28
Еда

Приготовление ажурных блинов — это настоящее искусство, которое позволяет создать воздушные и тонкие изделия с красивыми кружевными узорами. Несмотря на то, что процесс может показаться сложным, если следовать проверенному рецепту, результат порадует не только вас, но и всю семью.

Как приготовить идеальные блины: пошаговая инструкция
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

  • 0,5 стакана муки,
  • 0,5 стакана воды,
  • 3 столовые ложки сахара,
  • 2 столовые ложки крахмала (подойдет кукурузный или картофельный),
  • 150 граммов сметаны,
  • 3 яйца,
  • 1 чайная ложка соды,
  • 1 чайная ложка уксуса,
  • 2 столовые ложки масла,
  • немного соли.

Метод приготовления:

  1. В отдельной ёмкости смешайте сметану, яйца и щепотку соли до однородной массы.
  2. Просейте муку, добавьте к ней крахмал, тщательно перемешайте.
  3. Соедините обе смеси и перемешайте их венчиком.
  4. Добавьте воду. Важно: вода должна быть кипяченой и охлаждённой перед добавлением в тесто.
  5. Смешайте уксус с содой и добавьте в тесто. Это придаст блинам легкость и пышность.
  6. Влейте масло в тесто и снова перемешайте, чтобы масса стала однородной.
  7. Разогрейте сковороду и приступайте к жарке блинов.

Следуя этим простым шагам, вы сможете удивить своих близких тонкими и кружевными блинчиками.

Уточнения

Блины́ — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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