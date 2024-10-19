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Как сделать котлеты сочными: советы опытных кулинаров

0:59
Еда

Сухие котлеты — это одно из самых неприятных разочарований на кухне. Они теряют свой вкус и требуют обильного добавления соуса, чтобы их можно было съесть. Однако, этого можно избежать, если знать основные ошибки, которые могут привести к потере сочности и пышности.

Как сделать котлеты сочными: советы опытных кулинаров
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, CC BY-SA 3.0

Неравномерное распределение лука

Даже если вы используете достаточное количество лука, он может распределиться неравномерно, если нарезан ножом. Опытные кулинары советуют использовать блендер или мясорубку для получения лукового пюре, которое идеально смешается с фаршем и сделает котлеты сочными.

Хлеб

Забывать об этом ингредиенте не стоит — хлеб играет ключевую роль в том, чтобы котлеты оставались сочными и пышными. Принято брать примерно 100 граммов белого хлеба или батона на полкилограмма фарша. Это поможет достичь необходимой текстуры и мягкости мясного изделия.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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