Зачем опытные хозяйки замораживают сметану

Заморозка сметаны — это не только удобный способ её хранения, но и отличная возможность создать оригинальные блюда. Знаете ли вы, что сметану можно не только сохранять в морозильной камере до полугода, но и использовать для приготовления вкусных лакомств?
Для этого вам понадобятся пластиковые контейнеры или формочки для льда. Разложите сметану по ёмкостям, закройте крышками или плёнкой и отправьте в морозильную камеру. В зависимости от объёма, заморозка занимает от 2 до 4 часов. Важно помнить, что при разморозке лучше всего использовать комнатную температуру или водяную баню, чтобы избежать образования комочков.
Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.
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