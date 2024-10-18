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Зачем опытные хозяйки замораживают сметану

1:35
Еда

Заморозка сметаны — это не только удобный способ её хранения, но и отличная возможность создать оригинальные блюда. Знаете ли вы, что сметану можно не только сохранять в морозильной камере до полугода, но и использовать для приготовления вкусных лакомств?

Зачем опытные хозяйки замораживают сметану
Фото: commons.wikimedia.org by ProjectManhattan, CC BY-SA 3.0

Как правильно заморозить сметану

Для этого вам понадобятся пластиковые контейнеры или формочки для льда. Разложите сметану по ёмкостям, закройте крышками или плёнкой и отправьте в морозильную камеру. В зависимости от объёма, заморозка занимает от 2 до 4 часов. Важно помнить, что при разморозке лучше всего использовать комнатную температуру или водяную баню, чтобы избежать образования комочков.

Как использовать замороженную сметану

  • Домашнее мороженое: замороженная сметана — идеальная основа для создания нежного мороженого. Просто добавьте фрукты, ягоды, орехи или шоколад и перемешайте в блендере. Получится необычное лакомство с богатым вкусом.
  • Украшение тортов и пирожных: замороженная сметана хорошо держит форму, что делает её отличной глазурью или кремом для кондитерских изделий. Добавьте сахар, ваниль или какао, и получите идеальный крем для украшения.
  • Соусы и заправки: замороженная сметана может быть разбавлена водой или молоком, чтобы превратиться в соус для мяса, рыбы или овощей. Она придаст блюдам приятную нежность и лёгкую кислинку.

Уточнения

Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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