Как засолить сельдь в домашних условиях

Домашняя засолка селедки – это способ получить невероятно вкусную и ароматную рыбу, которую вы вряд ли захотите заменить магазинной. Процесс не требует сложных ингредиентов и занимает всего несколько дней.
Для засолки 1 кг рыбы вам понадобится следующий набор:
Процесс приготовления начинается с кипячения маринада. Вскипятите воду, затем добавьте соль, сахар и специи. Варите маринад на медленном огне около 7-10 минут, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались и раскрыли аромат. После этого дайте маринаду полностью остыть.
Сельдь предварительно разморозьте и промойте под водой, при этом чистить её от внутренностей и отрезать голову не нужно. Поместите рыбу в ёмкость и залейте остывшим маринадом. Уберите ёмкость с рыбой на нижнюю полку холодильника на трое суток.
После этого сельдь готова к разделке и употреблению. Нарежьте её на кусочки, перемешайте с маринованным луком – так она получится особенно вкусной. Также селедку можно использовать для бутербродов или добавлять в салаты.
Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.
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