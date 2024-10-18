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Как засолить сельдь в домашних условиях

1:23
Еда

Домашняя засолка селедки – это способ получить невероятно вкусную и ароматную рыбу, которую вы вряд ли захотите заменить магазинной. Процесс не требует сложных ингредиентов и занимает всего несколько дней.

Как засолить сельдь в домашних условиях
Фото: flickr.com by Atle Grimsby, CC BY 2.0

Для засолки 1 кг рыбы вам понадобится следующий набор:

  • 6 столовых ложек соли (без горки),
  • 10 горошин душистого перца,
  • 3 столовые ложки сахара,
  • 3-4 лавровых листа,
  • 1 литр воды.

Процесс приготовления начинается с кипячения маринада. Вскипятите воду, затем добавьте соль, сахар и специи. Варите маринад на медленном огне около 7-10 минут, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались и раскрыли аромат. После этого дайте маринаду полностью остыть.

Сельдь предварительно разморозьте и промойте под водой, при этом чистить её от внутренностей и отрезать голову не нужно. Поместите рыбу в ёмкость и залейте остывшим маринадом. Уберите ёмкость с рыбой на нижнюю полку холодильника на трое суток.

После этого сельдь готова к разделке и употреблению. Нарежьте её на кусочки, перемешайте с маринованным луком – так она получится особенно вкусной. Также селедку можно использовать для бутербродов или добавлять в салаты.

Уточнения

Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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