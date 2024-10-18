Что нужно добавить в рассольник, чтобы сделать его в разы вкуснее

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Неповторимый вкус и насыщенный аромат рассольника ценят многие. Чтобы сделать это блюдо ещё вкуснее, есть несколько секретов, которые помогут улучшить текстуру и придать ему новые нотки.

Фото: wikimedia.org by Eugene Kim, CC BY 2.0

Обработка картофеля

Не стоит торопиться с нарезкой картофеля на мелкие кусочки. Лучше сделать их немного крупнее, чтобы суп получился более сытным. Для дополнительного вкусового акцента картофель можно слегка обжарить до появления румяной корочки перед тем, как добавлять в суп.

Добавление помидоров

Хотя помидоры не входят в традиционный состав рассольника, их использование может значительно улучшить вкус блюда. Очищенные от кожуры и мелко нарезанные помидоры добавляют к зажарке из лука и моркови после того, как она пробудет на сковороде около пяти минут. Подойдут как свежие, так и консервированные помидоры.

Перловка

Чтобы суп получился с правильной консистенцией, важно подготовить перловку отдельно от остальных ингредиентов. Замочите крупу на несколько часов, а затем варите её на медленном огне, чтобы она стала мягкой и не разварилась в супе.

Уточнения

Рассо́льник (от «рассол») — один из основных видов горячих заправочных супов в русской кухне, следующий по значимости за борщом и щами.

