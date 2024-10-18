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Жареная картошка как в ресторане: 3 секрета для идеального блюда

1:11
Еда

Секреты приготовления идеальной жареной картошки, о которых стоит знать каждому, заключаются в нескольких простых, но очень эффективных приёмах. Эти хитрости могут сделать ваше блюдо более вкусным и аппетитным.

Жареная картошка как в ресторане: 3 секрета для идеального блюда
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, CC BY 3.0
  • Добавление сливочного масла: многие уже знакомы с тем, что картошку лучше жарить на смеси растительного и сливочного масла. Однако настоящая магия происходит, если добавить сливочное масло в середине готовки — это помогает создать хрустящую корочку.
  • Предварительная варка: для тех, кто обожает картошку фри, но избегает её из-за вредности, есть прекрасное решение. Нарезанный картофель нужно предварительно проварить в кипятке около пяти минут перед тем, как отправить его на сковороду. Этот трюк поможет добиться идеальной текстуры — картошка станет мягкой внутри и хрустящей снаружи.
  • Минимум специй: важно помнить, что жареная картошка должна сохранять свой естественный вкус. Избыток приправ может заглушить это преимущество. Оптимально использовать не более трёх специй, включая зелень.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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