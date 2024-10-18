Жареная картошка как в ресторане: 3 секрета для идеального блюда

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Секреты приготовления идеальной жареной картошки, о которых стоит знать каждому, заключаются в нескольких простых, но очень эффективных приёмах. Эти хитрости могут сделать ваше блюдо более вкусным и аппетитным.

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, CC BY 3.0

Добавление сливочного масла : многие уже знакомы с тем, что картошку лучше жарить на смеси растительного и сливочного масла. Однако настоящая магия происходит, если добавить сливочное масло в середине готовки — это помогает создать хрустящую корочку.

: многие уже знакомы с тем, что картошку лучше жарить на смеси растительного и сливочного масла. Однако настоящая магия происходит, если добавить сливочное масло в середине готовки — это помогает создать хрустящую корочку. Предварительная варка : для тех, кто обожает картошку фри, но избегает её из-за вредности, есть прекрасное решение. Нарезанный картофель нужно предварительно проварить в кипятке около пяти минут перед тем, как отправить его на сковороду. Этот трюк поможет добиться идеальной текстуры — картошка станет мягкой внутри и хрустящей снаружи.

: для тех, кто обожает картошку фри, но избегает её из-за вредности, есть прекрасное решение. Нарезанный картофель нужно предварительно проварить в кипятке около пяти минут перед тем, как отправить его на сковороду. Этот трюк поможет добиться идеальной текстуры — картошка станет мягкой внутри и хрустящей снаружи. Минимум специй: важно помнить, что жареная картошка должна сохранять свой естественный вкус. Избыток приправ может заглушить это преимущество. Оптимально использовать не более трёх специй, включая зелень.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

