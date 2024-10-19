Какие продукты зарядят вас энергией на весь день

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы часто ощущаете упадок сил и усталость, это может быть связано не только со стрессом или малоподвижным образом жизни, но и с дефицитом питательных веществ. Эксперты рекомендуют обратить внимание на продукты, которые помогут вам чувствовать себя более энергичным в течение дня.

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Вот несколько продуктов, которые помогут бороться с усталостью:

Бананы

Бананы богаты глюкозой и фруктозой, что обеспечивает быстрый прилив энергии. Также в них много калия, который улучшает работу мышц.

Шпинат

Шпинат богат железом, необходимым для переноса кислорода по кровеносной системе. Дефицит железа может приводить к слабости и усталости.

Овсянка

Овсянка содержит бета-глюканы — растворимую клетчатку, которая помогает поддерживать постоянный уровень сахара в крови, что предотвращает резкие скачки усталости.

Орехи и семена

Миндаль, грецкие орехи, семена чиа и тыквенные семечки богаты жирами и белками, что помогает поддерживать уровень энергии на протяжении дня.

Батат (сладкий картофель)

В батате много сложных углеводов, клетчатки и антиоксидантов. Витамин А, содержащийся в нем, помогает замедлять пищеварение, предотвращая резкие скачки сахара в крови и обеспечивая продолжительное чувство бодрости.

Киноа

Киноа содержит полноценные белки и незаменимые аминокислоты, а также магний и витамины группы В, которые важны для энергетического обмена веществ.

Ягоды

Черника, клубника и малина богаты натуральным сахаром, который обеспечивает прилив энергии, а также витаминами и антиоксидантами, снижающими окислительный стресс.

Греческий йогурт

Отличный источник белка и пробиотиков, которые поддерживают здоровье кишечника и помогают надолго сохранить ощущение сытости и энергии.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп. Название этого класса соединений происходит от слов «гидраты углерода», оно было предложено Карлом Шмидтом в 1844 году. Появление такого названия связано с тем, что первые из известных науке углеводов описывались брутто-формулой C x (H 2 O) y , формально являясь соединениями углерода и воды.



