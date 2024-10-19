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Какие продукты зарядят вас энергией на весь день

2:01
Еда

Если вы часто ощущаете упадок сил и усталость, это может быть связано не только со стрессом или малоподвижным образом жизни, но и с дефицитом питательных веществ. Эксперты рекомендуют обратить внимание на продукты, которые помогут вам чувствовать себя более энергичным в течение дня.

Какие продукты зарядят вас энергией на весь день
Фото: freepik.com by lifeforstock, PDM

Вот несколько продуктов, которые помогут бороться с усталостью:

Бананы
Бананы богаты глюкозой и фруктозой, что обеспечивает быстрый прилив энергии. Также в них много калия, который улучшает работу мышц.
Шпинат
Шпинат богат железом, необходимым для переноса кислорода по кровеносной системе. Дефицит железа может приводить к слабости и усталости.
Овсянка
Овсянка содержит бета-глюканы — растворимую клетчатку, которая помогает поддерживать постоянный уровень сахара в крови, что предотвращает резкие скачки усталости.
Орехи и семена
Миндаль, грецкие орехи, семена чиа и тыквенные семечки богаты жирами и белками, что помогает поддерживать уровень энергии на протяжении дня.
Батат (сладкий картофель)
В батате много сложных углеводов, клетчатки и антиоксидантов. Витамин А, содержащийся в нем, помогает замедлять пищеварение, предотвращая резкие скачки сахара в крови и обеспечивая продолжительное чувство бодрости.
Киноа
Киноа содержит полноценные белки и незаменимые аминокислоты, а также магний и витамины группы В, которые важны для энергетического обмена веществ.
Ягоды
Черника, клубника и малина богаты натуральным сахаром, который обеспечивает прилив энергии, а также витаминами и антиоксидантами, снижающими окислительный стресс.
Греческий йогурт
Отличный источник белка и пробиотиков, которые поддерживают здоровье кишечника и помогают надолго сохранить ощущение сытости и энергии.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп. Название этого класса соединений происходит от слов «гидраты углерода», оно было предложено Карлом Шмидтом в 1844 году. Появление такого названия связано с тем, что первые из известных науке углеводов описывались брутто-формулой Cx(H2O)y, формально являясь соединениями углерода и воды.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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