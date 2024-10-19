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Какой кофе выбрать для здоровья: холодный или горячий

1:37
Еда

1 октября во всем мире отмечается День кофе, и в преддверии этого праздника ученые поделились своим мнением о том, какой вид кофе стоит заказывать в кофейне, если важен вопрос здоровья.

Какой кофе выбрать для здоровья: холодный или горячий
Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM

Кардиолог Маджид Басит и исследователи, чьи данные опубликованы в журнале Scientific Reports, считают, что горячий кофе содержит больше антиоксидантов, которые помогают снижать уровень стресса. Кроме того, при горячем заваривании в напитке сохраняется больше кофеина, что делает его более бодрящим. Однако кофеин может вызвать неприятные ощущения в животе и учащенное сердцебиение, особенно если его содержание в напитке высоко.

Холодные варианты кофе, такие как латте и эспрессо-тоник, зачастую содержат молоко и сливки, которые снижают влияние кофеина и снабжают организм магнием, который помогает нормализовать давление. Однако у этих напитков есть минус — более высокое содержание сахара, что делает их менее полезными.

Особого внимания заслуживает кофе холодного заваривания — колд-брю. В отличие от быстрого холодного кофе, колд-брю имеет более низкую кислотность, что делает его лучшим выбором для людей с чувствительным желудком.

В конечном итоге выбор кофе должен основываться на личных предпочтениях, но классические варианты, такие как эспрессо или американо, без добавок остаются более полезными. Однако важно не злоупотреблять кофе, даже в самых полезных его формах.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков. Также входит в состав аптечных препаратов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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