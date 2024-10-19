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Почему нельзя использовать пластиковые контейнеры в микроволновке: советы экспертов

1:19
Еда

Микроволновка — это удобный прибор для быстрого разогрева пищи, но существует одна ошибка, которую многие совершают, что может сделать еду опасной для здоровья. Разогрев еды в пластиковых контейнерах — вот что может превратить ваш обед или ужин в "токсин", предупреждают ученые.

Почему нельзя использовать пластиковые контейнеры в микроволновке: советы экспертов
Фото: zh.wikipedia.org by Ген, CC BY-SA 1.0

Большинство людей используют пластиковые контейнеры как для хранения, так и для разогрева пищи в микроволновке, что нарушает базовые правила безопасности. Химические вещества, такие как бисфенол А и фталаты, содержащиеся в пластике, под воздействием высоких температур могут выделяться из контейнера и проникать в пищу. Эти соединения накапливаются в организме, что увеличивает риски развития астмы, хронических заболеваний нервной и репродуктивной систем, а также нарушений в развитии детей.

По аналогичной причине эксперты рекомендуют избегать хранения горячей еды и некоторых продуктов (например, масла, уксуса, сыра, томатного соуса и газированных напитков) в пластиковых контейнерах, так как они могут вступать в реакцию с пластиком. Для здоровья лучше использовать стеклянные или керамические емкости для хранения и разогрева еды.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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