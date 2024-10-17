Рецепт вкуснейшей закуски из болгарского перца с яйцом и укропом
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Представляем вашему вниманию рецепт восхитительной закуски из болгарского перца с яйцом и укропом. Блюдо просто в приготовлении.
Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, PDM
Ингредиенты
- Болгарский перец — 1 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Сыр фета — 100 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Укроп — 5 веточек
- Майонез — 2 ч. л.
Приготовление
- Отварить яйцо.
- Нашинковать укроп.
- В миске соединить фету и укроп. Размять вилкой.
- Пропустить чеснок через пресс.
- Добавить чеснок и майонез к фете и укропу. Перемешать.
- Срезать у болгарского перца верхушку. Удалить семена. Распределить сырную массу по стенкам перца. В середину поместить яйцо.
- Нарезать перец кружочками. Приятного аппетита!
Уточнения
Фе́та — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру