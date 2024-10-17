Рецепт вкуснейшей закуски из болгарского перца с яйцом и укропом

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Представляем вашему вниманию рецепт восхитительной закуски из болгарского перца с яйцом и укропом. Блюдо просто в приготовлении.

Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, PDM

Ингредиенты

Болгарский перец — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Сыр фета — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Укроп — 5 веточек

Майонез — 2 ч. л.

Приготовление

Отварить яйцо. Нашинковать укроп. В миске соединить фету и укроп. Размять вилкой. Пропустить чеснок через пресс. Добавить чеснок и майонез к фете и укропу. Перемешать. Срезать у болгарского перца верхушку. Удалить семена. Распределить сырную массу по стенкам перца. В середину поместить яйцо. Нарезать перец кружочками. Приятного аппетита!

Уточнения

Фе́та — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.

