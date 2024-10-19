Чем полезен инжир и когда его стоит избегать: советы диетолога

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Инжир — это не только вкусный, но и полезный осенний фрукт, который, по словам диетолога Ирины Писаревой, содержит множество важных для организма веществ. Специалист рассказала, что инжир богат витамином А, который улучшает зрение и состояние кожи, витамином С, обладающим антиоксидантными свойствами, а также витаминами группы В, которые поддерживают работу нервной системы. В инжире также содержатся железо, селен, медь и цинк, важные для кроветворения, гормональной стабильности и иммунитета.

Фото: flickr.com by Emi Yañez, CC BY 2.0

Кроме того, инжир содержит клетчатку, белки и аминокислоты, которые положительно влияют на работу сердца и желудочно-кишечного тракта.

Однако у инжира есть и недостатки. Диетолог предупредила, что сушеный инжир, обладающий высоким гликемическим индексом, не рекомендуется людям с диабетом или нарушениями обмена веществ, так как даже половинка инжира может вызвать резкий скачок сахара в крови. Также следует быть осторожными с употреблением инжира при заболеваниях почек, желчного пузыря, аллергиях, а также во время беременности и кормления грудью.

Для большинства людей, при отсутствии противопоказаний, диетолог рекомендует не превышать дозировку в 2-3 плода за один раз. В день можно съедать до 5 плодов сушеного инжира или более 10 свежих.

Уточнения

Гликемический индекс (ГИ) (англ. glycemic (glycaemic) index, сокращённо GI) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.

За эталон принято изменение уровня сахара в крови в течение 2 часов после употребления глюкозы. ГИ глюкозы принят за 100. ГИ остальных продуктов отражает сравнение влияния содержащихся в них углеводов на изменение уровня сахара в крови с влиянием такого же количества глюкозы.



