Чем заменить красную икру при заболеваниях ЖКТ и подагре

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Марият Мухина и биолог Ирина Лялина советуют при гипертонии, подагре и заболеваниях желудочно-кишечного тракта избегать употребления красной икры, несмотря на её популярность и веру в её пользу. Но что можно выбрать на замену?

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Диетолог Михаил Гинзбург подчеркнул, что польза красной икры для здоровья сильно преувеличена. Он рекомендует заменить её на яйца или скумбрию, которые также богаты омега-3 жирными кислотами. Это позволит получать те же полезные вещества, но без риска для здоровья.

Гинзбург отметил, что многие люди выбирают красную икру не столько ради пользы, сколько ради её изысканного вкуса. Однако стоит помнить, что при злоупотреблении этим продуктом — богатым жирами и витамином Е — возможны негативные последствия, такие как диарея, поскольку организм не успевает усваивать избыток питательных веществ.

Также врач предостерёг от покупки дешёвой икры, которая может не содержать даже половины тех полезных веществ, что содержатся в настоящем деликатесе. Кроме того, неправильное хранение икры, включая замораживание и размораживание, может негативно сказаться на её вкусе и качестве. Качественная красная икра — это всегда деликатес, за который стоит платить.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты входят в состав клеточных мембран и кровеносных сосудов, не синтезируются в нужных количествах в организме человека и являются одним из необходимых компонентов полноценного здорового питания. Основной источник в пище — рыба, также семена чиа, льна, морские водоросли и микроводоросли и прочее.



