Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спортивные пары: как тренироваться вместе
Украинцам напомнили о последствиях за ложные посты о мобилизации
Омолаживание сада: как правильно привить дерево, чтобы оно зацвело
Каждый ледник имеет уникальный состав органического вещества
Психолог Леонова считает нормальным для взрослых людей играть в компьютерные игры
Учёные разработали вакцину против рака
Исследование обнаруживает влияние табака на структуру костей
Волосы мечты: как окрашивание привлекает внимание мужчин
Певица Алла Пугачёва напомнила об интервью Владиславу Листьеву 30-летней давности

Чем заменить красную икру при заболеваниях ЖКТ и подагре

1:22
Еда

Диетолог Марият Мухина и биолог Ирина Лялина советуют при гипертонии, подагре и заболеваниях желудочно-кишечного тракта избегать употребления красной икры, несмотря на её популярность и веру в её пользу. Но что можно выбрать на замену?

Чем заменить красную икру при заболеваниях ЖКТ и подагре
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Диетолог Михаил Гинзбург подчеркнул, что польза красной икры для здоровья сильно преувеличена. Он рекомендует заменить её на яйца или скумбрию, которые также богаты омега-3 жирными кислотами. Это позволит получать те же полезные вещества, но без риска для здоровья.

Гинзбург отметил, что многие люди выбирают красную икру не столько ради пользы, сколько ради её изысканного вкуса. Однако стоит помнить, что при злоупотреблении этим продуктом — богатым жирами и витамином Е — возможны негативные последствия, такие как диарея, поскольку организм не успевает усваивать избыток питательных веществ.

Также врач предостерёг от покупки дешёвой икры, которая может не содержать даже половины тех полезных веществ, что содержатся в настоящем деликатесе. Кроме того, неправильное хранение икры, включая замораживание и размораживание, может негативно сказаться на её вкусе и качестве. Качественная красная икра — это всегда деликатес, за который стоит платить.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.
Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты входят в состав клеточных мембран и кровеносных сосудов, не синтезируются в нужных количествах в организме человека и являются одним из необходимых компонентов полноценного здорового питания. Основной источник в пище — рыба, также семена чиа, льна, морские водоросли и микроводоросли и прочее.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Садоводство, цветоводство
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне Аудио 
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Еда и рецепты
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали Аудио 
В Польше обнаружили "пшеничный хомут" России для Африки
Экономика и бизнес
В Польше обнаружили "пшеничный хомут" России для Африки Аудио 
Популярное
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать

От полярности АКБ зависит его правильное расположение под капотом. Полярность может маркироваться как "плюсами" и "минусами", так и латинскими буквами R и L.

Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Последние материалы
Певица Алла Пугачёва напомнила об интервью Владиславу Листьеву 30-летней давности
Как сохранить красоту сада: защита декоративных деревьев от вредителей
Жареная капуста с лимонной заправкой и орехами — пошаговый рецепт
Рекордные показатели озона: NASA фиксирует восстановление защитного слоя Земли
Как выбрать правильные кроссовки для занятий спортом: руководство по покупке
Самойлова и Джиган переехали из особняка в деревню: даже здесь можно быть счастливыми
Раскрыт гонорар певца Витаса на корпоративах в России
Диетолог Соломатина рассказала, при каких заболеваниях нужно отказаться от квашеной капусты
Ксения Бородина со слезами на глазах вспомнила прошлое: жила с человеком, у которого была двойная жизнь
Стало известно, кому достанется многомиллионное состояние погибшего Лиама Пейна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.