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Как правильно сбалансировать молочные продукты в ежедневном рационе

1:01
Еда

Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова рекомендует ежедневно употреблять две-три порции молочных или кисломолочных продуктов. Эти продукты являются важным источником белка и кальция, который необходим для поддержания здоровья опорно-двигательного аппарата. Особенно важно включать молочные продукты в рацион детей, подростков и пожилых людей.

Как правильно сбалансировать молочные продукты в ежедневном рационе
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Стародубова подчеркнула, что нет вредных продуктов, но есть те, которые лучше употреблять лишь изредка, как, например, торты и пирожные. В ежедневном рационе, кроме молочных продуктов, должны присутствовать сложные углеводы, такие как овощи и фрукты.

Также диетолог Анастасия Тимощук отметила, что женщинам необходимо съедать не менее 20 г сливочного масла в день, поскольку оно содержит жирорастворимые витамины, которые поддерживают иммунитет, а также здоровье волос, ногтей, кожи и зрения.

Уточнения

Кисломоло́чные проду́кты (молочноки́слые проду́кты) — группа молочных продуктов, вырабатываемых из цельного коровьего молока, молока овец, коз, кобыл и других животных или его производных (сливок, обезжиренного молока и сыворотки) путём ферментации. Главной технологической особенностью изготовления кисломолочных продуктов является сквашивание путём введения в него культур молочнокислых бактерий или дрожжей (самокваса или закваски). 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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