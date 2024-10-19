Польза рябины для детей и беременных: что нужно знать

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Осенью созревают яркие гроздья рябины, и эти ягоды не только можно, но и нужно включать в рацион. Рябина богата полезными веществами и особенно рекомендуется людям с проблемами почек и мочеполовой системы, поскольку обладает сильным мочегонным действием.

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Среди полезных компонентов рябины — марганец, фосфор и пектины, которые способствуют снижению уровня "плохого" холестерина. Рябину даже разрешено употреблять беременным женщинам, так как она является источником фолиевой кислоты, необходимой для нормального развития плода. Ягоды также полезны детям, так как они помогают восполнить запасы витамина С, витаминов группы В, йода, цинка, марганца и железа в организме.

Однако людям с высоким давлением и варикозом следует проявить осторожность, так как рябина способствует сгущению крови. При нервных расстройствах она не принесет пользы.

Рябину можно использовать в кулинарии — сушить, пересыпать сахаром, добавлять в десерты, варенья и компоты.

Уточнения

Ряби́на (лат. Sórbus) — род относительно невысоких деревьев семейства Розовые (Rosaceae).





Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. Холестерин легко синтезируется в организме из жиров, глюкозы, аминокислот. За сутки образуется до 2,5 г холестерина, с пищей поступает около 0,5 г.



