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Какие супы могут вызвать проблемы с пищеварением

1:10
Еда

Многие люди обожают супы, такие как борщ и харчо, но гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рекомендует исключить из рациона эти жирные и наваристые блюда. Она подчеркнула, что такие супы могут негативно влиять на желудочно-кишечный тракт, особенно если их варить на говяжьем бульоне и добавлять крахмалистые овощи, белый рис и большое количество специй. Несмотря на насыщенность и сытность, такие супы вредны для пищеварения из-за своей жирности.

Какие супы могут вызвать проблемы с пищеварением
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, CC BY-SA 3.0

Особенно вредны борщ и харчо для людей, страдающих панкреатитом, гастритом, холециститом или энтероколитом. Употребление этих блюд может привести к обострению симптомов, включая боль и жжение в желудке. Даже у здоровых людей подобные супы иногда вызывают дискомфорт.

Однако куриный бульон, как отмечает доктор Александр Мясников, остается хорошим вариантом, особенно при простуде и гриппе. Он упомянул, что куриный бульон действительно может поддерживать здоровье, несмотря на мифы, связанные с его "исцеляющими" свойствами.

Уточнения

Панкреати́т (лат. pancreatitis, от др.-греч. πάγκρεας — «поджелудочная железа», и -itis — «воспаление») — группа заболеваний и синдромов, при которых наблюдается воспаление поджелудочной железы. При воспалении поджелудочной железы ферменты, выделяемые железой, не выбрасываются в двенадцатиперстную кишку, а активизируются в самой железе и начинают разрушать её (самопереваривание). Ферменты и токсины, которые при этом выделяются, часто сбрасываются в кровоток и могут серьёзно повредить другие органы (мозг, лёгкие, сердце, почки и печень).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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