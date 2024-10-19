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Какое мясо полезнее: индейка против курицы

1:23
Еда

Среди диетических видов мяса курица и индейка занимают особое место благодаря высокому содержанию нежирного белка и низкой калорийности. Однако, при выборе между ними важно учитывать различия в питательной ценности и влиянии на здоровье.

Какое мясо полезнее: индейка против курицы
Фото: flickr.com by джеффри, CC BY 2.0

Нутрициолог Фрэнсис Ларджман-Рот  отметила, что куриная грудка без костей содержит около 130 ккал на 100 г, 26 г белка, 2,7 г жира, 0,39 мг железа, 0,77 мг цинка, 95 мг холина и 88 мг холестерина. В порции индейки аналогичного объема будет меньше калорий, жира и холестерина, но больше железа, цинка и холина — вещества, которое важно для здоровья мозга.

Таким образом, индейка считается более диетическим продуктом за счет меньшего содержания жиров и холестерина, однако курица обладает более высокой усвояемостью белка, уступая только говядине.

В результате однозначно сказать, какая птица полезнее, сложно. Оба продукта заслуживают звания "диетического мяса", и лучшим подходом будет чередование курицы и индейки в рационе, чтобы получить максимальную пользу от обоих.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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