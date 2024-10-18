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Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении

Еда

Квашеная капуста — это не только вкусное, но и полезное блюдо, однако важно правильно её приготовить, чтобы не потерять её целебные свойства. Диетолог Маргарита Королева предупредила, что многие хозяйки допускают ошибки, которые могут сделать это блюдо вредным для здоровья.

Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Фото: Adobe Stock by Atlas, PDM

Одной из главных ошибок является использование слишком большого количества соли. Это может вызвать задержку жидкости в организме, приводя к отекам, так как избыток натрия способствует накоплению воды в тканях. Также чрезмерное добавление уксуса может нанести вред желудочно-кишечному тракту, вызывая воспалительные процессы.

Кроме того, в квашеную капусту часто добавляют сахар, который в умеренных количествах не вреден, но людям с диабетом или метаболическими нарушениями стоит избегать его. Диетолог рекомендует учитывать это при приготовлении закуски.

В целом, квашеная капуста остаётся очень полезным продуктом, богатым питательными веществами, которые поддерживают иммунитет и здоровье микробиома кишечника. Однако, чтобы получить все её полезные свойства, важно избегать перечисленных ошибок.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
Натуральный уксус получают путём сбраживания спиртосодержащего сырья уксуснокислыми бактериями. Традиционно этим сырьём является вино, отсюда английское название уксуса vinegar, произошедшее от французского vin aigre — кислое вино.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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