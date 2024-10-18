Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении

Квашеная капуста — это не только вкусное, но и полезное блюдо, однако важно правильно её приготовить, чтобы не потерять её целебные свойства. Диетолог Маргарита Королева предупредила, что многие хозяйки допускают ошибки, которые могут сделать это блюдо вредным для здоровья.

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Одной из главных ошибок является использование слишком большого количества соли. Это может вызвать задержку жидкости в организме, приводя к отекам, так как избыток натрия способствует накоплению воды в тканях. Также чрезмерное добавление уксуса может нанести вред желудочно-кишечному тракту, вызывая воспалительные процессы.

Кроме того, в квашеную капусту часто добавляют сахар, который в умеренных количествах не вреден, но людям с диабетом или метаболическими нарушениями стоит избегать его. Диетолог рекомендует учитывать это при приготовлении закуски.

В целом, квашеная капуста остаётся очень полезным продуктом, богатым питательными веществами, которые поддерживают иммунитет и здоровье микробиома кишечника. Однако, чтобы получить все её полезные свойства, важно избегать перечисленных ошибок.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.

Натуральный уксус получают путём сбраживания спиртосодержащего сырья уксуснокислыми бактериями. Традиционно этим сырьём является вино, отсюда английское название уксуса vinegar, произошедшее от французского vin aigre — кислое вино.



