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Варенье из фейхоа без варки: простой рецепт для зимы

1:06
Еда

В конце октября в российских магазинах появится фейхоа — экзотический фрукт, который по вкусу напоминает смесь киви, ананаса и земляники. Обычно его едят свежим, но фейхоа также отлично подходит для заготовок, таких как варенье. Один из самых простых и полезных рецептов — это варенье без варки, которое сохраняет все витамины, включая редкий витамин РР.

Варенье из фейхоа без варки: простой рецепт для зимы
Фото: commons.wikimedia.org by Karen and Brad Emerson, CC BY 2.0

Чтобы приготовить это варенье, сначала нужно выбрать качественные плоды. Идеально подойдут мягкие фейхоа с гладкой кожицей — они будут сладкими и ароматными. Далее следуйте простым шагам:

  • Промойте фейхоа под проточной водой.
  • Удалите плодоножки и хвостики.
  • Измельчите плоды в блендере до состояния пюре.
  • Смешайте фейхоа с сахаром в пропорции 1:1 (например, 1 кг фейхоа на 1 кг сахара).

Для разнообразия в варенье можно добавить цитрусовые или мед. Готовое варенье нужно хранить в стерилизованных банках в холодильнике.

Уточнения

title="Относительно ударения см. раздел «Название»">Фейхоа, реже Акка Селлова, Акка Фейхоа, Фейхоя (лат. Ácca sellowiána) — вид вечнозелёных кустарников или невысоких деревьев рода Акка (Acca) семейства Миртовые (Myrtaceae). Порой этот вид выделяют в отдельный род Feijoa O. Berg, при таком подходе правильным названием вида будет Feijoa sellowiana (O.Berg) O.Berg — Фейхоа Селлова.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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