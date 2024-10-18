Варенье из фейхоа без варки: простой рецепт для зимы

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

В конце октября в российских магазинах появится фейхоа — экзотический фрукт, который по вкусу напоминает смесь киви, ананаса и земляники. Обычно его едят свежим, но фейхоа также отлично подходит для заготовок, таких как варенье. Один из самых простых и полезных рецептов — это варенье без варки, которое сохраняет все витамины, включая редкий витамин РР.

Фото: commons.wikimedia.org by Karen and Brad Emerson, CC BY 2.0

Чтобы приготовить это варенье, сначала нужно выбрать качественные плоды. Идеально подойдут мягкие фейхоа с гладкой кожицей — они будут сладкими и ароматными. Далее следуйте простым шагам:

Промойте фейхоа под проточной водой.

Удалите плодоножки и хвостики.

Измельчите плоды в блендере до состояния пюре.

Смешайте фейхоа с сахаром в пропорции 1:1 (например, 1 кг фейхоа на 1 кг сахара).

Для разнообразия в варенье можно добавить цитрусовые или мед. Готовое варенье нужно хранить в стерилизованных банках в холодильнике.

Уточнения

title="Относительно ударения см. раздел «Название»">Фейхоа, реже Акка Селлова, Акка Фейхоа, Фейхоя (лат. Ácca sellowiána) — вид вечнозелёных кустарников или невысоких деревьев рода Акка (Acca) семейства Миртовые (Myrtaceae). Порой этот вид выделяют в отдельный род Feijoa O. Berg, при таком подходе правильным названием вида будет Feijoa sellowiana (O.Berg) O.Berg — Фейхоа Селлова.



