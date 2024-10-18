Варенье из фейхоа без варки: простой рецепт для зимы

В конце октября в российских магазинах появится фейхоа — экзотический фрукт, который по вкусу напоминает смесь киви, ананаса и земляники. Обычно его едят свежим, но фейхоа также отлично подходит для заготовок, таких как варенье. Один из самых простых и полезных рецептов — это варенье без варки, которое сохраняет все витамины, включая редкий витамин РР.
Чтобы приготовить это варенье, сначала нужно выбрать качественные плоды. Идеально подойдут мягкие фейхоа с гладкой кожицей — они будут сладкими и ароматными. Далее следуйте простым шагам:
Для разнообразия в варенье можно добавить цитрусовые или мед. Готовое варенье нужно хранить в стерилизованных банках в холодильнике.
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Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.