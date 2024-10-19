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Как сделать котлеты пышными и мягкими: секрет шеф-повара

1:04
Еда

Котлеты — одно из самых популярных блюд в российской кухне, и у каждой хозяйки есть свои секреты их приготовления. Однако шеф-повар решил поделиться профессиональной хитростью, которая помогает сделать котлеты более пышными и легкими. Его секрет — добавление щепотки пищевой соды в фарш.

Как сделать котлеты пышными и мягкими: секрет шеф-повара
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Часто котлеты получаются слишком плотными или жесткими, даже если в фарш добавляются хлеб и другие ингредиенты. Но он рассказала, что сода помогает изменить структуру блюда, делая котлеты мягкими и воздушными. При этом вкус котлет остается неизменным, а сама текстура становится более приятной.

Чтобы приготовить пышные котлеты, на 1 кг фарша потребуется всего 1 чайная ложка соды. После добавления соды фарш нужно оставить на 30 минут "отдохнуть", а затем приступать к формированию и обжарке котлет. Это простой трюк, который может значительно улучшить качество мясного блюда.

Уточнения

Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
В широком значении фаршем называют любую начинку для кулинарных изделий (например яично-рисовый фарш для пирожков). Фарш может состоять из одного или нескольких видов компонентов. Способы измельчения: пропускание через мясорубку, рубление или нарезание вручную до состояния однородной массы.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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