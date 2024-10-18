На что обратить внимание при выборе готовых перекусов

Диетолог Инна Пичугина рассказала, как правильно выбирать готовые перекусы для тех, кто находится на диете. По её словам, важно выбирать продукты, в составе которых содержатся минимально обработанные ингредиенты, такие как цельные злаки, орехи и семечки. Это поможет сделать перекус не только вкусным, но и полезным.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomson200, PDM

Особое внимание стоит уделить двум компонентам — маслу и сахару. Пичугина отметила, что в снеках может присутствовать кокосовое масло, но пальмового масла лучше избегать. Что касается сахара, он может не присутствовать в "чистом" виде, но скрываться в составе крахмалов и других ингредиентов, что важно учитывать при выборе.

Диетолог также рекомендует избегать продуктов с искусственными красителями, усилителями вкуса и ароматизаторами, так как эти вещества могут негативно влиять на здоровье и фигуру.

Самыми полезными остаются домашние батончики. Для их приготовления Пичугина советует использовать овсянку, гречку, сушеные ягоды, орехи и мед. Эти ингредиенты не только вкусны, но и полезны для здоровья. Например, сухофрукты богаты калием и магнием, необходимыми для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, а медь в их составе способствует кроветворению.

Уточнения

Зла́ки или Злаковые (лат. Gramíneae), или Мя́тликовые (лат. Poáceae), — семейство однодольных растений, к которому относятся такие известные и давно используемые в хозяйстве растения, как пшеница, рожь, овёс, рис, кукуруза, ячмень, просо, бамбук, сахарный тростник.



