Секреты успешного похудения: 10 продуктов с минимальной калорийностью

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Успешное похудение зависит не только от соблюдения дефицита калорий и физической активности, но и от разнообразного рациона питания. Многие люди, пытаясь сбросить вес, ошибочно полагают, что они ограничены в выборе продуктов, хотя существует множество низкокалорийных, вкусных и питательных вариантов, которые специалисты называют "нулевыми" по калорийности. Об этом рассказали эксперты.

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Они рекомендуют включить в рацион следующие десять продуктов: сладкий перец, соус сальса, яблочный уксус, мини-морковь, соленья, горчицу, грибы, клубнику, свеклу и капусту кале. Эти продукты не только содержат мало калорий, но и богаты питательными веществами, что делает их идеальными для перекусов. Например, в 100 граммах солений всего 14 калорий, а в столовой ложке яблочного уксуса — всего 2 калории.

Горчицу и соус сальса можно использовать как полезную замену кетчупу и майонезу, а свекла, содержащая множество нитратов, благоприятно влияет на здоровье сердца и сосудов. Свекла может быть отличным дополнением к овощным салатам, придавая им сладковатый вкус, или её можно запекать с козьим сыром для более интересного блюда.

Уточнения

Кало́рия (лат calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия. Определены и используются три разновидности калории, немного различающиеся своей величиной. В Российской Федерации все три вида калории допущены к использованию в качестве внесистемных единиц без ограничения срока с областью применения «промышленность». В то же время Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ) относит калорию к таким единицам измерения, «которые должны быть изъяты из обращения как можно скорее там, где они используются в настоящее время, и которые не должны вводиться, если они не используются». Первым термин «калория» применил шведский физик Иоганн Вильке (1732—1796).



