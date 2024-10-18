Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как путешествовать по Германии без постоянного места жительства
Эти цветы очень популярны в садах: попробуйте их вырастить
Большинство немецких водителей готовы пересесть на китайские автомобили
Грипп: сколько дней длится заразность и как уберечь своих близких
Зачем грумер проверяет зубы питомца? Ведь его забота — шерсть
Башня Цеста: самая впечатляющая крепость Сан-Марино
На что обратить внимание при выборе готовых перекусов
Количество ипотечных кредитов, которые взяли россияне, снизилось на 50 процентов
Актёр Виторган назвал свою жену секс-символом СССР

Секреты успешного похудения: 10 продуктов с минимальной калорийностью

1:21
Еда

Успешное похудение зависит не только от соблюдения дефицита калорий и физической активности, но и от разнообразного рациона питания. Многие люди, пытаясь сбросить вес, ошибочно полагают, что они ограничены в выборе продуктов, хотя существует множество низкокалорийных, вкусных и питательных вариантов, которые специалисты называют "нулевыми" по калорийности. Об этом рассказали эксперты.

Секреты успешного похудения: 10 продуктов с минимальной калорийностью
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Они рекомендуют включить в рацион следующие десять продуктов: сладкий перец, соус сальса, яблочный уксус, мини-морковь, соленья, горчицу, грибы, клубнику, свеклу и капусту кале. Эти продукты не только содержат мало калорий, но и богаты питательными веществами, что делает их идеальными для перекусов. Например, в 100 граммах солений всего 14 калорий, а в столовой ложке яблочного уксуса — всего 2 калории.

Горчицу и соус сальса можно использовать как полезную замену кетчупу и майонезу, а свекла, содержащая множество нитратов, благоприятно влияет на здоровье сердца и сосудов. Свекла может быть отличным дополнением к овощным салатам, придавая им сладковатый вкус, или её можно запекать с козьим сыром для более интересного блюда.

Уточнения

Кало́рия (лат  calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия. Определены и используются три разновидности калории, немного различающиеся своей величиной. В Российской Федерации все три вида калории допущены к использованию в качестве внесистемных единиц без ограничения срока с областью применения «промышленность». В то же время Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ) относит калорию к таким единицам измерения, «которые должны быть изъяты из обращения как можно скорее там, где они используются в настоящее время, и которые не должны вводиться, если они не используются». Первым термин «калория» применил шведский физик Иоганн Вильке (1732—1796).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Еда и рецепты
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное Аудио 
Чем заменить колбасу в оливье: три необычных и вкусных варианта
Еда и рецепты
Чем заменить колбасу в оливье: три необычных и вкусных варианта Аудио 
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Еда и рецепты
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки Аудио 
Популярное
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки

Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.

Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Сводка с фронта: на покровском направлении лесополосы завалены трупами ВСУ, Киев ударил на границе Белгородской области
Сводка с фронта: Запад боится покупать план победы Зеленского, ТЦК отлавливают уже и водителей бензовозов Дмитрий Плотников Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров Слабое звено Нобелевской премии — теоретики Игорь Буккер
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
В Польше позавидовали успехам России в поставках зерна в Африку
Хозяин или раб? Пять верных признаков того, что кошка над вами доминирует
Хозяин или раб? Пять верных признаков того, что кошка над вами доминирует
Последние материалы
Зачем грумер проверяет зубы питомца? Ведь его забота — шерсть
Грипп: сколько дней длится заразность и как уберечь своих близких
Башня Цеста: самая впечатляющая крепость Сан-Марино
На что обратить внимание при выборе готовых перекусов
Количество ипотечных кредитов, которые взяли россияне, снизилось на 50 процентов
Актёр Виторган назвал свою жену секс-символом СССР
Сводка с фронта: Запад боится покупать план победы Зеленского, ТЦК отлавливают уже и водителей бензовозов
Как хлеб может быть частью здорового питания: советы врачей
Гибрид волка в городской квартире. Как за 250 тысяч купить себе проблему и проиграть в суде
Что делать, если инспектор зовет в машину до оформления протокола
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.