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Как хлеб может быть частью здорового питания: советы врачей

1:24
Еда

Многие врачи рекомендуют включать хлеб в ежедневный рацион, даже для тех, кто стремится похудеть. Главное — контролировать количество съедаемого хлеба. Эндокринолог Наталия Тананакина поддерживает это мнение и отмечает, что даже белый хлеб в умеренных количествах может быть частью здорового питания. В интервью РИАМО она указала, что оптимальной нормой является один-два ломтика в день, каждый из которых не должен превышать 40 граммов. Количество ломтиков зависит от уровня физической активности и общего рациона.

Как хлеб может быть частью здорового питания: советы врачей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Тананакина советует отдавать предпочтение цельнозерновому хлебу, так как он содержит больше клетчатки и имеет более низкий гликемический индекс. В цельнозерновом хлебе также больше витаминов и минералов, включая железо и магний, что делает его более полезным для здоровья. Научные исследования подтверждают, что регулярное употребление цельнозернового хлеба помогает снизить риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Диетолог Марият Мухина добавила, что полезным также является белый хлеб с добавками, такими как киноа, кунжут или семена чиа. Эти ингредиенты повышают содержание клетчатки в продукте, делая его более полезным для здоровья.

Уточнения

Эндокрино́лог — врач, получивший специализацию по вопросам диагностики, профилактики и лечения патологии эндокринной системы в интернатуре, ординатуре или на кафедре института последипломного образования врачей.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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