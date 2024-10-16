Домашний кебаб: 5 ключевых секретов, чтобы повторить успех восточных поваров

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Кебаб — популярное блюдо восточной кухни, которое завоевало сердца гурманов по всему миру. Сочное мясо, обжаренное на открытом огне и приправленное восхитительными специями, способно доставить настоящее гастрономическое наслаждение. Приготовить кебаб дома несложно, но есть несколько секретов, которые помогут добиться идеального результата.

Выбор мяса

Для кебаба лучше всего подходит говядина или баранина. Отличным вариантом будут вырезка, филей или лопатка. Мясо должно быть постным, но при этом сочным. Избегайте жирных и жестких кусков. Перед приготовлением мясо необходимо нарезать на небольшие кубики или продолговатые кусочки примерно одинакового размера.

Маринад

Секрет нежности и сочности кебаба кроется в правильном маринаде. Для него понадобятся измельченный чеснок, растительное масло, лимонный сок, соль, черный перец и любимые специи (зира, кориандр, барбарис и др.). Замаринуйте мясо как минимум на 2 часа, но лучше на ночь. Это сделает его мягким и ароматным.

Готовим на огне

Кебаб традиционно готовится на открытом огне, например, на углях мангала или решетке гриля. Если такой возможности нет, можно использовать духовку, предварительно хорошо разогретую до высокой температуры. Нанижите замаринованные кусочки мяса на шампуры, смазав их небольшим количеством масла. Готовьте кебаб, периодически переворачивая, до золотистой корочки.

Подача

Готовый кебаб подают на плоском блюде с лавашом, луком, зеленью и кисло-сладкими соусами (ткемали, сацебели). Также отлично сочетается с рисом, картофелем или свежими овощами. Кебаб — прекрасная закуска для дружеских посиделок и семейных ужинов на открытом воздухе.