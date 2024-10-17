Как определить, испортились ли яйца: советы хозяйкам

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Прежде чем положить коробку с яйцами в корзину, откройте ее и проверьте, нет ли трещин в скорлупе. Даже если вы видите маленькую трещину на внешней поверхности ваших яиц, считайте, что их невозможно спасти, и не забирайте их домой. Другие визуальные признаки, указывающие на плохую партию сырых яиц в скорлупе, включают слизистую или порошкообразную поверхность.

Фото: commons.wikipedia.org by 16:9clue

Вы также можете проверить свежесть яйца, проверив его плавучесть. Если после опускания сырого яйца в миску с холодной водой из-под крана вы видите, что оно плавает, скорее всего, оно старое. Хотя это не означает, что его обязательно небезопасно есть.

Возможно, самый простой и явный признак того, что ваши яйца все еще хороши или испортились, — это быстро понюхать их. Будь то приготовленные или сырые, тухлые яйца имеют отчетливо острый, серный запах, поэтому, если ваши яйца пахнут странно и срок годности истекает, пришло время выбросить их.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

