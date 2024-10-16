Салат из помидоров, авокадо и сельдерея — пошаговый рецепт

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Представляем вашему вниманию рецепт довольно необычного и вкусного салата из помидоров, авокадо и сельдерея. Приготовить его просто. Рассказываем, как именно.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ингредиенты

Помидор — 2 шт.

Сельдерей — 100 г

Авокадо — 1 шт.

Шпинат — 10 г

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соевый соус — 1 ст. л.

Зернистая горчица — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Приготовление

Мелко нарезать авокадо, сельдерей, шпинат и помидоры. В миске соединить оливковое масло, соевый соус, соль и горчицу. Перемешать. В ёмкости для салата смешать кусочки авокадо, сельдерея, шпината и помидоров. Заправить получившейся смесью. Салат готов!

Уточнения

Сельдере́й — род травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae).

