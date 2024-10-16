Салат из помидоров, авокадо и сельдерея — пошаговый рецепт

Представляем вашему вниманию рецепт довольно необычного и вкусного салата из помидоров, авокадо и сельдерея. Приготовить его просто. Рассказываем, как именно.
Сельдере́й — род травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae).
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Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.