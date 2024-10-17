Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт рассказал о вакцинах против гриппа
В Омске Авангард и Спартак набросали друг другу 11 шайб, победили москвичи
Как обеспечить растениям комфорт при осенней пересадке: стоит ли их поливать?
Предприимчивый Иван Ургант заработал несколько миллионов на книге с пустыми страницами
Как музыка влияет на стиль вождения: удивительные результаты эксперимента
Забытая в ведре голова тилацина стала ключом к получению его РНК
Евросоюз теряет производство из-за отказа от российских энергоресурсов
В ITIA выступили с новым заявлением о допинг-деле Янника Синнера
Профилактика растяжек при беременности: как часто нужно использовать масла и какие выбрать?

Запеканка из кабачков с макаронами и фаршем: отличный вариант, чтобы пристроить вчерашние макароны

1:48
Еда

Этот рецепт станет настоящим спасением для тех, у кого часто остаются макароны со вчерашнего ужина. Запеканка получается невероятно вкусной, сочной и сытной, и её невозможно не полюбить! В сезон кабачков это блюдо станет отличным вариантом для бюджетного и питательного обеда.

Запеканка из кабачков с макаронами и фаршем: отличный вариант, чтобы пристроить вчерашние макароны
Фото: flickr.com by ohmeaghan, CC BY 2.0

Ингредиенты

  • Смешанный (домашний) фарш — 300 г
  • Макароны — 200 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Кабачки — 300 г
  • Молоко — 250-300 мл
  • Куриные яйца — 2 шт.
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль и перец — по вкусу

Приготовление

  1. Следуйте инструкции на упаковке, но немного сократите время варки. Откиньте макароны на дуршлаг.
  2. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте мелко нарезанный лук и натертую морковь в течение 2-3 минут.
  3. Добавьте фарш к овощам и обжаривайте 5-7 минут, разбивая комочки деревянной лопаткой.
  4. Как только фарш станет белым, добавьте макароны и перемешайте. Сразу же выключите огонь.
  5. Переложите смесь в подходящую форму, добавьте тёртый кабачок, посолите и поперчите по вкусу, перемешайте.
  6. Отдельно взбейте два куриных яйца с молоком, добавьте соль и перец по вкусу.
  7. Полейте запеканку яично-молочной смесью и щедро посыпьте натертым сыром. Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Затем уберите фольгу и запекайте ещё 10 минут.
  8. Нарежьте запеканку на порции и зовите домашних к столу!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Чем заменить колбасу в оливье: три необычных и вкусных варианта
Еда и рецепты
Чем заменить колбасу в оливье: три необычных и вкусных варианта Аудио 
Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше
Еда и рецепты
Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше Аудио 
Зимняя защита туи: стоит ли закутывать растение или оно и так перезимует
Деревья и кустарники
Зимняя защита туи: стоит ли закутывать растение или оно и так перезимует Аудио 
Популярное
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки

Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.

Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Сводка с фронта: на покровском направлении лесополосы завалены трупами ВСУ, Киев ударил на границе Белгородской области
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Ракета Х-101. Могучая крылатая, наводящая ужас на врагов с других континентов Дмитрий Плотников Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров Слабое звено Нобелевской премии — теоретики Игорь Буккер
Помидоры с чесноком на зиму: простой рецепт аппетитной домашней заготовки
В Польше позавидовали успехам России в поставках зерна в Африку
Как защитить мебель от когтей питомца и при этом сделать кота счастливым?
Как защитить мебель от когтей питомца и при этом сделать кота счастливым?
Последние материалы
Как обеспечить растениям комфорт при осенней пересадке: стоит ли их поливать?
Предприимчивый Иван Ургант заработал несколько миллионов на книге с пустыми страницами
Как музыка влияет на стиль вождения: удивительные результаты эксперимента
Забытая в ведре голова тилацина стала ключом к получению его РНК
Запеканка из кабачков с макаронами и фаршем: отличный вариант, чтобы пристроить вчерашние макароны
Евросоюз теряет производство из-за отказа от российских энергоресурсов
В ITIA выступили с новым заявлением о допинг-деле Янника Синнера
Профилактика растяжек при беременности: как часто нужно использовать масла и какие выбрать?
Луковые, сливочные, травяные: 5 способов придать жареным грибам непревзойдённый вкус
Полезные советы автолюбителям для вождения и комфорта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.