Запеканка из кабачков с макаронами и фаршем: отличный вариант, чтобы пристроить вчерашние макароны

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт станет настоящим спасением для тех, у кого часто остаются макароны со вчерашнего ужина. Запеканка получается невероятно вкусной, сочной и сытной, и её невозможно не полюбить! В сезон кабачков это блюдо станет отличным вариантом для бюджетного и питательного обеда.

Фото: flickr.com by ohmeaghan, CC BY 2.0

Ингредиенты

Смешанный (домашний) фарш — 300 г

Макароны — 200 г

Репчатый лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Кабачки — 300 г

Молоко — 250-300 мл

Куриные яйца — 2 шт.

Твёрдый сыр — 100 г

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль и перец — по вкусу

Приготовление

Следуйте инструкции на упаковке, но немного сократите время варки. Откиньте макароны на дуршлаг. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте мелко нарезанный лук и натертую морковь в течение 2-3 минут. Добавьте фарш к овощам и обжаривайте 5-7 минут, разбивая комочки деревянной лопаткой. Как только фарш станет белым, добавьте макароны и перемешайте. Сразу же выключите огонь. Переложите смесь в подходящую форму, добавьте тёртый кабачок, посолите и поперчите по вкусу, перемешайте. Отдельно взбейте два куриных яйца с молоком, добавьте соль и перец по вкусу. Полейте запеканку яично-молочной смесью и щедро посыпьте натертым сыром. Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Затем уберите фольгу и запекайте ещё 10 минут. Нарежьте запеканку на порции и зовите домашних к столу!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.



maccheroni

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(итал.) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.