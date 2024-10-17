Запеканка из кабачков с макаронами и фаршем: отличный вариант, чтобы пристроить вчерашние макароны

Этот рецепт станет настоящим спасением для тех, у кого часто остаются макароны со вчерашнего ужина. Запеканка получается невероятно вкусной, сочной и сытной, и её невозможно не полюбить! В сезон кабачков это блюдо станет отличным вариантом для бюджетного и питательного обеда.
Фото: flickr.com by ohmeaghan, CC BY 2.0
Ингредиенты
Смешанный (домашний) фарш — 300 г
Макароны — 200 г
Репчатый лук — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Кабачки — 300 г
Молоко — 250-300 мл
Куриные яйца — 2 шт.
Твёрдый сыр — 100 г
Растительное масло — 2 ст. л.
Соль и перец — по вкусу
Приготовление
Следуйте инструкции на упаковке, но немного сократите время варки. Откиньте макароны на дуршлаг.
На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте мелко нарезанный лук и натертую морковь в течение 2-3 минут.
Добавьте фарш к овощам и обжаривайте 5-7 минут, разбивая комочки деревянной лопаткой.
Как только фарш станет белым, добавьте макароны и перемешайте. Сразу же выключите огонь.
Переложите смесь в подходящую форму, добавьте тёртый кабачок, посолите и поперчите по вкусу, перемешайте.
Отдельно взбейте два куриных яйца с молоком, добавьте соль и перец по вкусу.
Полейте запеканку яично-молочной смесью и щедро посыпьте натертым сыром. Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Затем уберите фольгу и запекайте ещё 10 минут.
Нарежьте запеканку на порции и зовите домашних к столу!
Уточнения
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.