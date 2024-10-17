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Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий

1:52
Еда

Если вы ищете блюдо, которое сочетает в себе быстроту приготовления, пользу для здоровья и великолепный вкус, этот рецепт для вас! Попробуйте приготовить запеканку с кабачком и курицей, и вы будете приятно удивлены гармоничным сочетанием нежного куриного мяса и сочного кабачка.

Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Фото: flickr.com by anjanettew, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • 2 молодых кабачка
  • 400-450 г куриного филе
  • 2 яйца
  • 1 столовая ложка сметаны
  • 50 г полутвердого сыра
  • 1 луковица
  • 3 зубчика чеснока
  • 3 веточки свежего укропа
  • 1 столовая ложка растительного масла
  • Соль и смесь молотых перцев по вкусу

Приготовление:

  1. Вымойте кабачки, удалите кожуру и натрите на крупной терке.
  2. Посолите по вкусу и оставьте минут на 30, чтобы кабачки пустили сок.
  3. Нарежьте филе небольшими кусочками.
  4. Очистите и нарежьте лук и чеснок.
  5. Пропустите куриное филе, лук и чеснок через мясорубку.
  6. Добавьте щепотку смеси молотых перцев и соль по вкусу.
  7. Вбейте яйца.
  8. Мелко нарежьте укроп и добавьте в фарш, хорошо всё перемешайте.
  9. Отжмите натертые кабачки, чтобы удалить лишнюю жидкость.
  10. Положите натёртые кабачки в куриный фарш, перемешайте.
  11. Смажьте форму для запекания растительным маслом.
  12. Выложите кабачково-куриную массу в форму.
  13. Смажьте поверхность запеканки сметаной.
  14. Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке примерно 30 минут.
  15. Выньте запеканку из духовки, посыпьте её натёртым сыром и верните в духовку ещё на 10 минут.

Готовую запеканку нарежьте на порционные кусочки. Подавайте с свежими овощами и листьями салата.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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