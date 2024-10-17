Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете блюдо, которое сочетает в себе быстроту приготовления, пользу для здоровья и великолепный вкус, этот рецепт для вас! Попробуйте приготовить запеканку с кабачком и курицей, и вы будете приятно удивлены гармоничным сочетанием нежного куриного мяса и сочного кабачка.

Фото: flickr.com by anjanettew, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

2 молодых кабачка

400-450 г куриного филе

2 яйца

1 столовая ложка сметаны

50 г полутвердого сыра

1 луковица

3 зубчика чеснока

3 веточки свежего укропа

1 столовая ложка растительного масла

Соль и смесь молотых перцев по вкусу

Приготовление:

Вымойте кабачки, удалите кожуру и натрите на крупной терке. Посолите по вкусу и оставьте минут на 30, чтобы кабачки пустили сок. Нарежьте филе небольшими кусочками. Очистите и нарежьте лук и чеснок. Пропустите куриное филе, лук и чеснок через мясорубку. Добавьте щепотку смеси молотых перцев и соль по вкусу. Вбейте яйца. Мелко нарежьте укроп и добавьте в фарш, хорошо всё перемешайте. Отжмите натертые кабачки, чтобы удалить лишнюю жидкость. Положите натёртые кабачки в куриный фарш, перемешайте. Смажьте форму для запекания растительным маслом. Выложите кабачково-куриную массу в форму. Смажьте поверхность запеканки сметаной. Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке примерно 30 минут. Выньте запеканку из духовки, посыпьте её натёртым сыром и верните в духовку ещё на 10 минут.

Готовую запеканку нарежьте на порционные кусочки. Подавайте с свежими овощами и листьями салата.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.



Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

