Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий

Если вы ищете блюдо, которое сочетает в себе быстроту приготовления, пользу для здоровья и великолепный вкус, этот рецепт для вас! Попробуйте приготовить запеканку с кабачком и курицей, и вы будете приятно удивлены гармоничным сочетанием нежного куриного мяса и сочного кабачка.
Фото: flickr.com by anjanettew, CC BY-SA 2.0
Ингредиенты:
2 молодых кабачка
400-450 г куриного филе
2 яйца
1 столовая ложка сметаны
50 г полутвердого сыра
1 луковица
3 зубчика чеснока
3 веточки свежего укропа
1 столовая ложка растительного масла
Соль и смесь молотых перцев по вкусу
Приготовление:
Вымойте кабачки, удалите кожуру и натрите на крупной терке.
Посолите по вкусу и оставьте минут на 30, чтобы кабачки пустили сок.
Нарежьте филе небольшими кусочками.
Очистите и нарежьте лук и чеснок.
Пропустите куриное филе, лук и чеснок через мясорубку.
Добавьте щепотку смеси молотых перцев и соль по вкусу.
Вбейте яйца.
Мелко нарежьте укроп и добавьте в фарш, хорошо всё перемешайте.
Отжмите натертые кабачки, чтобы удалить лишнюю жидкость.
Положите натёртые кабачки в куриный фарш, перемешайте.
Смажьте форму для запекания растительным маслом.
Выложите кабачково-куриную массу в форму.
Смажьте поверхность запеканки сметаной.
Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке примерно 30 минут.
Выньте запеканку из духовки, посыпьте её натёртым сыром и верните в духовку ещё на 10 минут.
Готовую запеканку нарежьте на порционные кусочки. Подавайте с свежими овощами и листьями салата.
Уточнения
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).