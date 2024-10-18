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Как приготовить освежающий салат с ананасами без лишних калорий

1:28
Еда

Сочетание консервированных ананасов, куриного филе и сыра давно стало кулинарной классикой. Эти ингредиенты великолепно гармонируют в салатах и горячих блюдах. Однако такие угощения часто бывают достаточно калорийными.

Как приготовить освежающий салат с ананасами без лишних калорий
Фото: unsplash.com by Pineapple Supply Co, PDM

Чтобы разнообразить меню и сделать его более лёгким, кулинары предлагают приготовить вкусный салат с консервированными ананасами без добавления сыра и мяса. Это блюдо порадует изысканным вкусом и лёгкостью, оставаясь диетическим. Основными ингредиентами станут тропические ананасы, свежие огурцы и листовой салат. Но главная изюминка этого рецепта кроется в оригинальной заправке.

Для соуса потребуется дижонская горчица, лимонный сок, соль и немного сиропа из консервированных ананасов. Соедините все ингредиенты и тщательно перемешайте. В этой заправке удачно сочетаются горькие, кислые и сладкие нотки, которые идеально дополнят свежие овощи и фрукты.

Приготовление салата предельно простое: нарежьте огурцы небольшими кубиками, листья салата порвите руками, а ананасы добавьте целыми кусочками. Полейте всё приготовленным соусом, тщательно перемешайте и подавайте на стол. Такой лёгкий и освежающий салат станет прекрасным дополнением к любому приему пищи.

Уточнения

Анана́с хохла́тый, или Анана́с настоя́щий, или Анана́с крупнохохолко́вый (лат. Ananas comosus) — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).
Ананас настоящий представлен в культуре многочисленным разнообразием сортов не только в Южной Америке, где растут представители рода Ананас, но и по всем тропическим странам земного шара.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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