Готовим восхитительное медовое печенье

Медовое печенье отлично подойдёт к чаю. Блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Раскрываем его рецепт.

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.



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